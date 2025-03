Martin Castrogiovanni è da anni felice al fianco della sua amatissima moglie Daniela Marzulli, conosciuta per caso e sposata l’anno successivo dopo aver capito che non sarebbe potuta essere nessun’altra se non lei. La donna ha conosciuto il campione di rugby per caso, con una videochiamata arrivata davvero in maniera fortunosa. “Ci siamo conosciuti in maniera bizzarra, un amico ha fatto una videochiamata in cui mi sono trovata e l’indomani mi sono trovato un messaggio di lui” ha raccontato. I due si sono visti dunque attraverso uno schermo per la prima volta ma il loro incontro, seppur virtuale, sembra aver colpito entrambi, tanto che tutti e due hanno deciso di continuare la conoscenza, o meglio, di iniziarla.

Sono passati però alcuni mesi da quella chiamata prima del primo incontro dal vivo, che è arrivato dopo diversi mesi di messaggi e chiamate. Un appuntamento che ha sancito l’inizio di un amore. Da quel momento è cominciato un grande amore che in breve tempo ha portato a tappe importantissime, su tutte il matrimonio. Quel bacio ha infatti portato

Daniela Marzulli, moglie di Martin Castrogiovanni: il matrimonio e il rapporto con il figlio di lei

Dopo aver cominciato la storia d’amore, Martin Castrogiovanni e la moglie Daniela Marzulli hanno deciso di sposarsi, legandosi per sempre solamente qualche mese dopo il primo bacio. La proposta di matrimonio è arrivata da parte del rugbista, che ha scelto una maniera originale per chiedere la mano a Daniela Marzulli: le ha messo l’anello di famiglia nel mate (bevanda argentina) che stava per bere, durante una vacanza in Argentina. “Daniela è la persona per la quale devo lottare” ha dichiarato Martin a “Verissimo”, spiegando di averla conosciuta in un momento per lui delicato, dopo il ritiro dal mondo dello sport, che ha coinciso con un periodo di spaesamento. La moglie di Martin Castrogiovanni ha un figlio, Rocco, ormai ventenne: il rugbista ha un rapporto splendido con il figlio di Daniela, che tratta come se fosse il suo.