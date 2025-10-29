Daniela Arenoso, moglie di Fabio Cannavaro e figli: l'amore esploso quando erano appena adolescenti. La nascita di tre figli, Christian, Martina e Andrea

Daniela Arenoso è la moglie di Fabio Cannavaro, donna che lo sostiene ormai da tanti anni nella sua carriera calcistica. I due stanno insieme da un trentennio, e sono sempre rimasti l’uno a fianco dell’altra durante la vita di tutti i giorni e durante successi e fallimenti. Ad esempio, lei era presente mentre lui aveva vinto il Pallone d’Oro con la Coppa del Mondo del 2006, ma nonostante ciò Daniela Arenoso non ha mai amato esporsi troppo di fronte ai riflettori.

Ma conosciamola meglio, e passiamo a scoprire qualcosa in più sulla sua famiglia, l’amore per il calciatore e il suo lavoro. Daniela Arenoso e Fabio Cannavaro si sono conosciuti a Napoli, quando erano ancora giovanissimi. Ecco cos’aveva detto il calciatore parlando della loro storia d’amore: “Ci siamo conosciuti a una festa, l’ho riaccompagnata a casa e da lì non ci siamo più lasciati“. Nel 1996, dopo sei anni dal momento in cui si sono conosciuti, hanno deciso di sposarsi. Il matrimonio è avvenuto a nella chiesa di Sant’Antonio a Posillipo con poche persone e tanta commozione.

Daniela Arenoso e Fabio Cannavaro, i tre figli e la condanna per frode fiscale

Daniela Arenoso e Fabio Cannavaro hanno coronato le loro nozze con tre figli: nel 1999 è nato Christian, nel 2001 è nata Martina mentre nel 2004 è venuto al mondo Andrea. I ragazzi sono oggi adulti e spesso compaiono nelle foto di Fabio sui social, che orgoglioso celebra tutti i loro successi. Per quanto riguarda Daniela Arenoso, purtroppo non si sa molto, dato che è estremamente riservata e non ama parlare di sè. Di lei sappiamo che nel corso degli anni ha aiutato il marito a livello imprenditoriale e ha gestito una società di noleggio a Posillipo, che si occupa di imbarcazioni lussuose. Nel 2014 Daniela Arenoso è stata condannata a quattro mesi dopo una lunga indagine per presunta frode fiscale, ma questa dolorosa parentesi non ha mai messo in crisi il matrimonio con il calciatore.