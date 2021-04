DANIELA MOLINARI/ A Italia Sì nuovo appello alla madre: “Salvami, non ho più tempo”

Daniela Molinari salirà sul palco di Italia Sì nella puntata odierna del programma condotto da Daniele Liorni per raccontare la sua storia, che nelle ultime settimane è salita alla ribalta della cronaca nazionale. Daniela è infatti gravemente malata e rivolgerà un nuovo appello alla madre naturale per chiederle di non tirarsi indietro e di sottoporsi al prelievo che potrebbe salvarle la vita. Daniela infatti è affetta da un cancro al seno da tre anni e, nell’ambito di una cura sperimentale americana, ha bisogno della mappatura del codice genetico della mamma biologica. Che prima di questa storia però non aveva mai visto: nel 1973 era stata infatti abbandonata e poi adottata da una coppia che non poteva avere figli.

Per avere il codice genetico che le serve per portare avanti la sua cura, basterebbe infatti un semplice prelievo per la madre che, oggi 70enne, ha però rifiutato lasciando senza parole Daniela: un gesto molto semplice potrebbe salvarle la vita, ma per ora non ha ricevuto alcun tipo di riscontro.

“MIA MADRE FINORA E’ STATA DISUMANA”

In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Daniela Molinari ha sottolineato di aver rintracciato la madre naturale grazie al Tribunale dei Minori di Milano, che ha spiegato alla donna la particolare situazione. “Lo trovo un comportamento disumano. Non ho tempo. Io ci corro, contro il tempo. Stiamo cercando di preservare la contaminazione degli organi vitali. Noi adottati, e insieme a noi i nostri genitori adottivi, impariamo una lezione: che non bisogna giudicare. Ho saputo che aveva vissuto una situazione di violenza…” Una situazione molto particolare dunque ma come detto sarà il fattore tempo ad essere decisivo: le cure di cui ha bisogno Daniela non possono aspettare e la madre dovrebbe sottoporsi come detto solo a un prelievo del sangue e salivare, per poi tornare alla sua vita. Il palco di Italia Sì servirà a Daniela per cerca di lanciare l’appello che potrebbe aiutarla a cambiare il suo destino, mettendo da parte le incomprensioni del passato.

