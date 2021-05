Daniela Molinari/ “Prelievi Dna andranno in America: farmaco pronto tra un mese”

La vicenda di Daniela Molinari torna al centro della passata puntata di Lombardia Nera. Nei giorni scorsi la mamma biologica della donna malata di tumore ha deciso, dopo l’iniziale titubanza, di sottoporsi ai test riaccendendo le speranze della donna di una cura per il suo tumore. Daniela, in collegamento con la trasmissione di Antenna 3, ha spiegato come sta in questi giorni: “Un po’ di effetti collaterali dovuti alle terapie, ho fatto la chemio venerdì, quindi tiro avanti cercando di arrivare alla famosa terapia”. A tal proposito, la donna ha spiegato che in merito alle tempistiche dettate dal tribunale e relative alla consegna del test del Dna dovrebbero essere per i primi del mese prossimo, intorno al 6 giugno. Quindi “questi prelievi andranno in America”, ha spiegato, “dove l’istituto specializzato andrà a formulare il farmaco che poi mi verrà somministrato”. Per tutto questo però ci vorrà circa un mese.

Tutto ciò ovviamente comporta dei costi molto elevati e per questo motivo in queste ultime ore tramite GoFundme le amiche di Daniela Molinari hanno deciso di lanciare una raccolta fondi a suo nome per supportarla in queste spese: “Devo dire che è stata una sorpresa bellissima, un’emozione ulteriore rispetto a tutta la solidarietà che c’è stata finora, non me l’aspettavo”.

DANIELA MOLINARI, APERTA RACCOLTA FONDI IN SUO FAVORE

Daniela Molinari ha spiegato che parte dei costi legati alle cure che dovrà sostenere saranno coperte dal sistema sanitario nazionale ma serviranno ulteriori costi non coperti ma comunque importanti. “Si parla di due viaggi che dovrò fare in America perché essendo uno studio sperimentale loro dovranno via via valutare con le loro strumentazioni, quindi è probabile che debba andare in America, a Houston”, ha spiegato. Le sue amiche hanno fatto questa raccolta che ha già superato i 10 mila euro: “Non penso basteranno ma anche la solidarietà di chi dà 5 euro è una cosa bellissima”. La Molinari ha spiegato come funziona in concreto: “Basta cliccare su GoFundMe, sulla mia immagine e fai una donazione e da lì ci sono le varie opzioni che si potranno scegliere”. Lombardia Nera ha ripercorso l’ultima tappa importante, ovvero quando è andata a fare il prelievo per la mappatura del suo Dna dopo il test fatto anche dalla madre.

