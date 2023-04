Daniela Nobili, ex moglie Maurizio Micheli/ Il figlio Guido, direttore di doppiaggio

Daniela Nobili, chi è l’ex moglie Maurizio Micheli

Maurizio Micheli sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 20 aprile, di Oggi è un altro giorno. L’attore è stato sposato con l’attrice Daniela Nobili, con cui ha avuto un figlio Guido. Attrice e doppiatrice, classe 1942, ha frequentato l’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico” a Roma. In teatro ha lavorato con Giorgio Albertazzi, Franco Zeffirelli, Paolo Stoppa, Arnoldo Foà, Luca Ronconi, Giancarlo Giannini, Monica Vitti, Rossella Falk e molti altri.

Come doppiatrice si è occupata della direzione del doppiaggio e dell’adattamento dei dialoghi italiani di numerose serie fra cui “Il giovane Mussolini” e “X-Files”. Dopo il divorzio da Maurizio Micheli, Daniela si è risposata con l’imprenditore e direttore del doppiaggio Gianni Galassi.

Maurizio Micheli e Daniela Nobili: il figlio Guido

Guido, figlio di Maurizio Micheli e Daniela Nobili, ha seguito le orme dei genitori: “Ho trasmesso anche a mio figlio Guido l’amore per lo spettacolo: è un direttore di doppiaggio a Roma, così guarda alla recitazione da un altro punto di vista”, ha raccontato l’attore intervistato da Famiglia Cristiana. Daniela Nobili ha doppiato per tanti anni la dottoressa Elizabeth Corday (Alex Kingston) nella serie tv “E.R. – Medici in prima linea”: in un’intervista a Radio Cigliano ha ricordato la difficoltà dei termini medici e della velocità del parlato degli attori.

