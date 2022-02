Daniela Pandini, ex di Andrea Ippoliti vs Nathaly Caldonazzo/ “Attacchi Soleil ma hai fatto lo stesso”

Scontro a distanza fra Nathaly Caldonazzo, concorrente del Grande Fratello Vip, e Daniela Pandini, ex compagna dell’ex dell’attrice, Andrea Ippoliti. Quest’ultimo è entrato ieri nella casa del Gf Vip 2021 per avere un confronto proprio con l’ex compagna, e i due non si sono affatto chiariti. In ogni caso nella querelle è intervenuta proprio Daniela Pandini, che su Instagram ha pubblicato un video della Caldonazzo, un confessionale in cui la vippona si scaglia contro Soleil, accusandola di aver rubato il marito a Delia Duran “Sempre con questa cattiveria che veramente ha stancato, perchè già hai fatto una schifezza a prenderti il marito di un’altra donna…”.

Parole che sono state commentate così da Daniela Pandini: “Mi viene un dubbio… ma non è lei che si è messa con Andrea, la stessa persona sposata con me e padre dei nostri 3 figli? Non è tradimento??? “una donna che si mette con un uomo sposato è una schifosa !” Ho sentito bene? Ma questo vale solo per Soleil? Senza parole”.

NATHALY CALDONAZZO, DANIELA PANDINI, EX DI IPPOLITI, L’ATTACCA VIA INSTAGRAM: GLI HATER RINCARANO LA DOSE

Diversi i commenti degli utenti sotto al post, e molti di questi hanno dato ragione proprio a Daniela Pandiani, come ad esempio una donna che ha scritto: “Proprio lei parla? Ha ricevuto lo stesso trattamento che ha riservato a te.. ben gli sta”. Per poi citare la Caldonazzo, riportando una sua frase molto forte rilasciata negli scorsi giorni: “Poi sinceramente parlare di “come se mi avessero buttato L’acido in faccia” è un insulto a chi purtroppo l’ha subito per davvero .. incommentabile”.

E ancora: “Bravissima Dany , abbiamo visto il tuo dolore e quello dei tuoi figli, il male che vi ha fatto questa donna soprattutto nell’ ambiente della scuola. Sei una mamma meravigliosa”. Un’altra aggiunge: “Dany…questa persona si commenta da se…rimani la signora che sei sempre stata…tanto poi come puoi vedere ci pensa la vita..”. In generale la tendenza dei commenti è contraria alla Caldonazzo e favorevole a Daniela Pandini: l’attrice avrà sicuramente modo di rispondere ai vari hater una volta uscita dalla casa.

