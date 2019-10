Daniela Pandini, ex moglie Andrea Ippoliti/ “Mi dava baci e poi dall’amante…”

Su Andrea Ippoliti e Nathalie Caldonazzo che si sono lasciati alla fine dell’avventura vissuta a Temptation Island Vip 2019 è ormai calato il sipario, ma il nome dell’ex fidanzato della showgirl torna alla ribalta per le nuove dichiarazioni fatte dall’ex moglie. Come spiega il portale Gossip e Tv, Daniela, questo il nome dell’ex moglie di Ippoliti, si sarebbe scagliato contro Andrea sui social dove si sarebbe lasciata andare ad un duro sfogo svelando alcuni retroscena sulla fine del matrimonio. Daniela che non ha mai puntato il dito contro la Caldonazzo, già durante Temptation Island si era scagliata contro il marito svelando pubblicamente di essere stata tradita da lui e di averlo scoperto grazie ai figli. “Andrea quando tre anni fa io e i nostri tre figli scoprimmo che mi tradivi, io presi una decisione importante e non tu. Pensai che la punizione migliore fosse quella di lasciare mio marito all’amante. Avevo ragione. Hai toccato il fondo con quello che abbiamo visto, i nostri figli si vergognano di te … siamo senza parole e provo pena per te“, si sfogava durante Temptation. Oggi, però, torna all’attacco facendo nuove rivelazioni.

DANIELA PANDINI ATTACCA L’EX MARITO ANDREA IPPOLITI: “DI NOTTE RICEVEVA CUORICINI DALL’AMANTE”

Attraverso i social, Daniela Pandini, come riporta Gossip e Tv, si scaglia contro l’ex marito Andrea Ippoliti attaccandolo pubblicamente e svelando nuovi dettagli sui motivi che l’hanno portata a chiedere la separazione. Purtroppo dopo aver letto le sue false dichiarazioni, mi trovo costretta mio malgrado a parlare ancora di lui”, spiega Daniela. “Non ho paura – continua la donna – e non potrà mai infangare la mia persona […] Eravamo in crisi? Come tutte le sere mi diede il bacio (di Giuda) della buonanotte, mi disse ‘ti amo’. Tutto normale fino a quando di notte mi svegliai perché stava ricevendo dei cuoricini dall’amante. In pochi giorni due dei nostri figli avevano capito chi era”. Andrea ha recentemente dichiarato di aver conosciuto Nathalie ad una festa. A tal proposito, l’ex moglie di Ippoliti dice: “Si sono conosciuti a una festa? Perché non dice di chi? Forse una compagna di classe? La verità è molto brutta. I figli non vedevano di buon occhio la sua amante? Perché non dice il motivo… è molto scomodo per lui”, conclude.





