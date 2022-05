Daniela Pasti e Natalia: moglie e figlia Corrado Augias/ L’amore per il giornalismo…

Daniela Pasti, chi è la moglie di Corrado Augias

Non c’è solo il giornalismo e la scrittura nella vita di Corrado Augias, ospite della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, ma anche l’amore. Corrado Augias ha dedicato la propria vita al giornalismo e alla scrittura, ma ciò non gli ha impedito di costruire una splendida famiglia con la moglie Daniela Pasti, al suo fianco da tutta la vita. Figlia del generale Nino Pasti, che è stato impegnato nella guerra in Etiopia e successivamente nella Seconda guerra mondiale fino al 1941, anche Daniela Pasti, esattamente come il marito, ama la scrittura.

Insieme da sempre, Daniela Pasti e Corrado Augias hanno sempre vissuto con riservatezza il loro amore che è stato coronato dalla nascita di una figlia, Natalia che ha deciso di seguire le orme di papà Corrado diventando a sua volta una giornalista.

Natalia Augias, chi è la figlia di Corrado Augias

Nata da un grande amore come quello tra i genitori Corrado Augias e Daniela Pasti, Natalia Augias è una giornalista. Come il padre, si è innamorata del giornalismo ed è una redattrice politica per Rai Uno ed è corrispondente parlamentare per il Tg1. Anche della sua vita privata non si sa molto se non che è sposata.

Anche il marito di Natalia Augias è un giornalista, Pietro Suber che lavora per Mediaset. Dall’amore tra Natalia e Pietro Suber sono nate due bambine che rappresentano il fulcro della vita dei genitori, ma anche di nonno Corrado e nonna Daniela.

