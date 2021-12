Daniela Pasti, moglie Corrado Augias e figlia Natalia/ Il giornalismo che li unisce

Daniela Pasti è la moglie di Corrado Augias, il giornalista, scrittore, conduttore televisivo, autore televisivo, drammaturgo ed ex politico. Un grande amore quello nato tra i due che hanno anche una figlia di nome Natalia. Ma chi è Daniela Pasti? Grande appassionata di pittura e informazione, la moglie di Corrado Augias è una giornalista e scrittrice. Una passione condivisa quella per la scrittura tra moglie e marito che è stata anche ereditata dalla figlia Natalia. Tra le varie collaborazioni di Daniela ricordiamo quando ha ricoperto il ruolo di inviata speciale per La Repubblica e successivamente ha lavorato proprio con il marito scrivendo il libro “Tre Colonne in Cronaca”.

L’incontro tra i due è avvenuto tantissimi anni fa; sin dall’inizio i due hanno scoperto di avere tantissimi interessi in comune che li ha spinti a conoscersi e frequentarsi fino a quando è scattato l’amore. Poco dopo la scelta di sposarsi.

Daniela Pasti e Corrado Augias: la nascita della figlia Natalia

L’amore tra Daniela Pasti e Corrado Augias non ha mai incontrato momenti di crisi. I due giornalisti sono stati sempre complici e uniti grazie anche alla nascita nel 1965 della figlia Natalia che, proprio come i genitori, ha intrapreso la strada del giornalismo. Natalia, infatti, ha ricoperto il ruolo di redattrice della sezione politica del TG1 e collabora per La Repubblica. La figlia di Corrado Augias è anche sposata con Pietro Suber, giornalista televisivo che ha lavorato con Michele Santoro e hanno avuto due figlie.

Corrado e la moglie Daniela sono molto schivi e riservati e prediligono, una volta finito il loro compito di informare, di trascorrere il tempo libero in famiglia con la figlia e gli amati nipoti. Non solo, i due hanno diverse passioni tra cui la pittura visto che Daniela è anche una pittrice che espone le sue opere presso l’ex sede dell’Ambasciata del Libano in Italia.

