Daniela Poggi/ “Da bambina morsa da 2 cani: mamma e papà non stimolarono la paura e…”

Daniela Poggi è stata ospite di Uno Weekend, la trasmissione con Anna Falchi e Beppe Convertini in onda su Rai1. Ad accompagnarla, il suo cane Lillo, “il mio principe bianco”. Il suo fedele amico a quattro zampe ha 13 anni e mezzo: “So cosa gli piace, vivere con un cane significa avere un dialogo costante e quotidiano con lui”, ha spiegato l’attrice e conduttrice. “E’ un figlio, loro ti parlano con il loro linguaggio e il comportamento”, ha aggiunto. Per Lillo si è trattata della primissima volta in tv. Le loro strade si sono incontrate la prima volta in campagna: “Era un cucciolotto che si era intrufolato sotto la macchina in una campagna in mezzo a tanti altri pastori maremmano e pastori sardi. Mi sono fermata con la macchina, in due si sono intrufolati sotto”.

Jane Alexander/ “Mio figlio Damiano è maggiorenne ma in casa fa quello che dico io!”

Un amico ha tentato di darli in adozione ma senza riuscirci. I cuccioli sono stati quindi messi in un casale per farli stare al sicuro ed alla fine “io ed il mio ex compagno abbiamo deciso di prenderli tutti e due perchè avevamo questa casa in campagna”. Lillo si è fatto prendere con una “polpetta con il sonnifero” mentre il fratello purtroppo è ancora in un rifugio “è molto selvatico”.

Roberto Alessi/ “Soldi? Lapo Elkann ha sofferto: problemi con la madre per questo”

Daniela Poggi, il rapporto con il cane Lillo

Parlando del suo cane Lillo, Daniela Poggi ha spiegato che è sempre stato abituato a vivere chiuso insieme al fratello, a difendersi dal branco degli altri cani e a scappare di notte per andare a cercare il cibo. “In sè è forastico”, ha commentato. Parlando della razza del suo cane, la Poggi li ha definiti degli esseri “affascinanti, hanno una personalità fortissima, non sono dei cani semplici ma ti insegnano ad avere un nuovo rapporto con loro”, ha spiegato.

Grazie ai suoi genitori Daniela è cresciuta sin da bambina insieme ai cani. Parlando del suo Lillo ha aggiunto: “Loro sono cani che hanno necessità di essere rispettati, come tutti i cani”. Quindi ha lanciato un messaggio importante: “Avere un cane non significa mi prendo un oggetto e me lo porto in giro, ma entrare in relazione con un’altra vita e un’altra dimensione di vita che è straordinario sia per i bambini che per l’adulto perchè ti insegna che non c’è solo la specie umana”. Il rapporto con questi splendidi animali è molto forte nonostante la Poggi abbia ammesso di essere stata morsa due volte: “Sono stata buttata giù da una grata a cui un cane era andato addosso, avevo 4-5 anni, poi verso i 7 sono stata morsa da un volpino bianco. Ma la cosa importante è che nessuno dei miei genitori mi ha stimolato la paura”.

ALBERTO ANGELA/ Tutte le volte che ha rischiato la vita: "Un serpente velenosissimo…"

Il modo in cui Lillo accoglie in casa gli ospiti

Tornando al cane Lillo, amabilmente sdraiato nello studio del programma di Rai1, lui ha un modo tutto particolare di accogliere una persona in casa, come anticipato da Beppe Convertini. A raccontarlo è stata Daniela Poggi che ha spiegato: “la sua modalità di approccio nei miei confronti quando era ancora selvaggio in campagna è che lui non si avvicinava con il muso ma con il sedere. Saliva le scale, volevo prenderlo ma lui si girava”. Quindi il suo cane ha iniziato a fidarsi di lei grazie alle carezze sul dorso.

“Quando qualcuno entra a casa invito le persone a ignorarlo”, ha spiegato l’attrice. A quel punto il suo amico a quattro zampe “per capire se quella persona è accettata o meno dopo 5 minuti, si avvicina piano piano e mette il sedere attaccato alla gamba e aspetta che la persona gli faccia le coccole. Quello è il suo modo per accettarlo”. Purtroppo però non va molto d’accordo con gli altri cani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA