Daniela Poggi e la madre Lydia malata di Alzheimer/ “Le ho dato uno schiaffo…”

L’attrice Daniela Poggi, classe 1954, ha perso entrambi i genitori: il padre Angelo Franco è scomparso il 19 maggio 1991 per un cancro all’esofago, mentre la madre Lydia si è spenta il 28 ottobre 2010, consumata da dieci anni di Alzheimer.

La Poggi ha raccontato il suo rapporto con l’Alzheimer nel racconto “Il mondo di Rosa” e nel libro “Ricordami!”, pubblicato dieci anni dopo la morte della madre.“Nel racconto sono entrata nel mondo silenzioso che la persona malata vive, in Ricordami! ho voluto rivivere l’ultima notte trascorsa con mia madre”, ha spiegato al Corriere della Sera. Per l’attrice non è stato facile mettere nero su bianco gli anni vissuti al fianco della madre malata: “La malattia aveva cancellato la mia identità: mia madre non mi riconosceva più, non ero nessuno, restavo un’orfana”.

Daniela Poggi: la madre Lydia malata di Alzheimer

Il libro “Ricordami!”, pubblicato per l’editore “La Vita Felice”, inizia dall’ultimo Capodanno felice, il 31 dicembre 1999: “A Firenze, dietro le quinte del palcoscenico, tu eri ancora tu e io non immaginavo che di lì a poco avrei iniziato a perderti”, scrive Daniela Poggi, rivolgendosi in prima persona alla madre Lydia. L’attrice ripercorre il decorso della malattia degenerativa della madre: dai primi sintomi di dimenticanza, all’aggressività fisica e verbale.

Daniela Poggi racconta anche di aver dato uno schiaffo alla madre: “È stata l’unica volta in cui ho perso la pazienza. Ero disperata, arrivi a un certo punto che non ce la fai più. In quel momento ho capito che era l’unico modo per fermarla, è stato quasi un gesto inconsulto, ero diventata io la genitrice”, ha detto al Corriere della Sera. L’attrice e regista ricorda lo sguardo rabbioso della madre, che la fissava come se fosse una sconosciuta.

