Daniela Poggi e la madre malata di Alzheimer/ “È morta tra le mie braccia”

Daniela Poggi, ex conduttrice di “Chi l’ha visto?”, per anni ha accudito la madre malata di Alzheimer. Alla madre scomparsa ha poi dedicato lo spettacolo teatrale “Io madre di mia madre”: “Volevo regalare a chi vive il dramma di questa malattia, anche nella parte di accompagnatore, la speranza che ho conosciuto inaspettatamente accanto a quel letto. Una speranza che nasce dal dare amore al malato, ma anche dal condividere giorno dopo giorno le fatiche dell’infermità”, ha spiegato l’attrice a La stampa. Come tanti figli che si trovano a prendersi cura dei genitori malati di Alzheimer, anche Daniela Poggi è diventa “madre della propria madre”: “Il rapporto tra genitori e gli è completamente stravolto dalla malattia. I figli diventano genitori dei loro genitori e ho voluto affrontare quest’aspetto dell’Alzheimer come artista, in base al mio vissuto”, ha spiegato a Cultura e Culture.

Daniela Poggi: il rapporto con la madre malata di Alzheimer

Daniela Poggi ha confessato che la fede le ha dato la forza necessaria per affrontare quel periodo di difficoltà. “Era sempre stata una donna molto austera, determinata ed esigente nei miei confronti, con la quale avevo avuto un rapporto conflittuale nella mia adolescenza e giovinezza”, ha aggiunto parlando della madre, a Cultura e Culture. La conduttrice e attrice è stata al fianco della madre fino alla fine: “Ha esalato l’ultimo respiro tra le mie braccia”. In un’altra occasione, intervistata da Avanti Online, ha ricordato i genitori, il padre mercante d’arte e la madre estetista, e dell’educazione che le hanno dato: “Mi hanno insegnato il rispetto degli altri, i valori dell’armonia, dell’amicizia, la generosità della condivisione, la bellezza, la necessità della bellezza come sinonimo di vita armoniosa. Ringrazio Iddio tutti i giorni per avermeli dati”.

