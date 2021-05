Daniela Poggi, ex marito e flirt/ “Walter Chiari? Eravamo grandi amici”

L’attrice Daniela Poggi è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Da alcune interviste sappiamo che si è sposata a 38 anni e il matrimonio è durato cinque anni: “Con mio marito siamo stati sposati 5 anni e poi ci siamo separati. A costruire ci metti una vita, a distruggere ci metti un secondo”, ha confessato a Interviste Romane. La Poggi non ha avuto figli, nel libro “Ricordami!” racconta di due gravidanze mancate: “Ho imparato ad amare senza l’aggettivo possessivo e anche questo è un compito che mi è stato dato: imparare a dare senza nulla pretendere. Quella maternità cercata, voluta a tutti i costi e poi fallita mi ha lasciato una ferita profonda, ma non l’incapacità di amare. E questa è un po’ la mia forza”, ha detto al Corriere della Sera. La Poggi, però, ha adottato una ragazza peruviana, Ximena, a cui è ancora molto legata.

Daniela Poggi e Walter Chiari: “Nessun flirt”

Per molto tempo si è parlato di un possibile flirt tra Daniela Poggi e Walter Chiari, nonostante la differenza di età (lei classe 1954, lui 1924). L’attrice ha debuttato a teatro con Chiari nel 1978. Qualche settimana fa ospite di “Oggi è un altro”, la Poggi ha smentito le voci di una relazione con l’attore: “Non ho mai avuto una relazione con lui, eravamo grandi amici”. Daniela Poggi, però, non ha mai nascosto la sua grande ammirazione per Walter Chiari: “Aveva l’età di mio padre. Era la mia enciclopedia. Aveva tante fidanzate che arrivavano e venivano e lui si sapeva gestire. Non era un divo. Un cavallo pazzo, indomabile ma straordinario”, ha raccontato a Il Giornale Off. I due attori hanno recitato insieme in teatro e in diversi film, tra cui “Belli e brutti ridono tutti” e “Tre sotto il lenzuolo”.

