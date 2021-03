Daniela Poggi, ex marito e il legame con Walter Chiari / Insieme 5 anni: “A distruggere ci metti un secondo”

Daniela Poggi è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Sappiamo che è stata sposata per cinque anni: “Con mio marito siamo stati sposati 5 anni e poi ci siamo separati. A costruire ci metti una vita, a distruggere ci metti un secondo”, ha confessato a Interviste Romane. Tempo fa invece, a Vieni Da me, la conduttrice e attrice aveva raccontato a Caterina Balivo di essere finita in carcere quando aveva solo 19 anni e viveva a Londra: “Appena arrivata, mi innamorai di un attore e andai per 30 sere di fila a vederlo in teatro. La quinta sera entrai in camerino, uscimmo insieme… Poi la polizia ci fermò, avevamo bevuto un po’ troppo. Ci fecero il palloncino. Abbiamo trascorso una notte in galera”. Daniela Poggi non ha avuto figli ma ha adottato una ragazza peruviana che ha accompagnata in tutte le sue scelte della sua vita.

Daniela Poggi e la madre malata di Alzheimer/ "È morta tra le mie braccia"

Daniela Poggi: il forte legame con Walter Chiari

Daniela Poggi è stata legata anche al grande Walter Chiari, “un uomo che ho adorato violentemente per il suo istrionismo, per la generosità”. L’attrice, classe 1954, ha conosciuto Chiari quando aveva solo 21 anni: “Aveva l’età di mio padre. Era la mia enciclopedia. Aveva tante fidanzate che arrivavano e venivano e lui si sapeva gestire. Non era un divo. Un cavallo pazzo, indomabile ma straordinario”, ha raccontato a Il Giornale Off. Con Walter Chiari ha recitato in teatro e in diversi film, tra cui “Belli e brutti ridono tutti” e “Tre sotto il lenzuolo”. In una recente intervista a Latina Flash, Daniela Poggi ha espresso un suo dispiacere legato a Walter Chiari: “Persona straordinaria, di grandissima cultura, dispiace che oggi molti si siano dimenticati di lui, ma è stato un uomo che ha segnato un’epoca, un’ attore più unico che raro, ed è stato un compagno di lavoro meraviglioso”.

