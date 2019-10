DANIELA POGGI/ “Mi invaghii di Gianni Morandi, quella volta che andai in prigione…”

Fra i tanti volti noti della televisione con cui ha lavorato Daniela Poggi, anche il mitico Gianni Morandi, l’eterno ragazzo: “Di Gianni Morandi mi sono un po’ invaghita ti dico la verità – confessa la conduttrice e attrice – mi piaceva tanto la sua canzone, “la fisarmonica”. Ma chi non è innamorato di Morandi? Una carriera meravigliosa, un uomo stupendo, sportivo, è anche vegano preso. Ma lui era sposato, e poi non mi piace dichiararmi agli uomini. Comunque abbiamo girato assieme una scena d’amore in un film…”. Daniela Poggi ha lavorato anche assieme a Massimo D’Apporto: “E’ la persona più divertente, ti fa sempre ridere, a lui scivolava tutto addosso, anche per questo ho fatto molta fatica a lavorare con lui”. Quando aveva 19 anni la Poggi ha invece avuto una storia d’amore con un giovane attore londinese: “Lavorava nello spettacolo The Rocky Horror Pictur show, io mi sono presentata nel suo camerino… una volta ci ha anche fermato la polizia perché avevamo bevuto un po’. Stiamo stati una notte in prigione. Ovviamente non deve essere un esempio da seguire”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DANIELA POGGI: “DI CHI L’HA VISTO HO UN RICORDO FORTE”

C’era anche Daniela Poggi oggi pomeriggio ospite presso la puntata di Vieni da Me, programma di Rai Uno condotto da Caterina Balivo. Volto noto della televisione, ed ex conduttrice del fortunato “Chi l’ha Visto?”, si rivede negli studi alla primissima puntata proprio del programma di Rai Tre: “E’ stata un’emozione incredibile rivedermi. Mi ricordo che ero molto agitata, appena vedevi la luce rossa accendersi in camera, tu entravi nelle case di milioni di persone. Poi era un programma per certi versi “dolorosi”, visto che noi trattavamo dei casi delicati. Mi sono sempre portata nel cuore tantissime storie, ed una in particolare, quella di una figlia che aveva denunciato la scomparsa della mamma: avevano ritrovato la donna in una piazzola di Milano mentre raccoglieva delle margherite, a causa di una forma di Alzheimer. Fu una vicenda che mi colpì particolarmente visto che da quel momento ho capito la fragilità del nostro cervello: nell’arco di qualche anno ho ritrovato mia mamma nella stessa situazione (la commozione è palese sul suo volto) e questo mi ha fatto capire che siamo molto fragili”.

DANIELA POGGI A VIENI DA ME: “CON JOHNNY DORELLI IL FALSO SCOOP”

Si parla quindi della sua presunta relazione con l’attore Walter Chiari: “Smentisco assolutamente, lui ci ha provato ma io gli dissi di no perché aveva 30 anni in più di me, aveva l’età di mio padre. Johnny Dorelli? Ti dico di “ni”, ma lui era già sposato e io gli uomini sposati non li voglio. Mai mettersi con un uomo sposato”. La Poggi venne rappresentata dai giornalisti e dai paparazzi come la misteriosa “dama bionda” proprio di Dorelli, in realtà fu una foto modificata ad hoc, visto che quando fotografata, la Poggi era in compagnia di Dorelli ma anche della sua compagna, Catherine Spak, che invece era stata tagliata appositamente per creare il falso scoop. Si parla quindi di Gino Bramieri, con cui la Poggi ha lavorato per molti anni: “Era l’opposto di Chiari: Walter era l’estrosità fatta a persona, entrava subito in sintonia con il pubblico, Bramieri era rigorosissimo, precisissimo. Mi ha fatto svenire due volte, era come se fossi alienata proprio per la sua esagerata precisione, ho avuto una crisi di panico”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA