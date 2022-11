Daniela Poggi “Ho avuto due aborti”/ “Ximena è la mia figlia adottiva di cuore”

Daniela Poggi: “Ho avuto due aborti, non l’ho mai detto a mia madre”

Daniela Poggi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Nella vita dell’attrice c’è stato tanto successo, ma anche tanto dolore. Nel salotto di Rai 1, in una pretendere ospitata, la Poggi ha confessato di aver vissuto due aborti: “Ho avuto due aborti. A mia mamma non l’ho mai detto, lei aveva avuto una gravidanza extrauterina e ho avuto quasi paura di vivere il suo stesso percorso. Era giusto che non sapesse certe cose, non ho alcun rimpianto”. L’attrice ha però vissuto la maternità attraverso l’adozione: “La maternità non è venuta con un parto, ma con l’accoglienza. Dove c’è necessità, una richiesta, io ci sono, con braccia, cuore e testa”, ha raccontato a La verità. La Poggi ha adottato Ximena, una ragazza peruviana, che ha più volte definito “figlia d’amore puro nel mio cuore”.

Daniela Poggi: il rapporto con la figlia adottiva Ximena

Su Rai 1, ospite di Serena Bortone, Daniela Poggi ha parlato del suo essere madre: “La mia è stata un’adozione del cuore, non ho figli di pancia, ma per me lei è mia figlia e io sono la sua mamma. È meravigliosa. Anche se lei ha la sua famiglia, io l’ho accompagnata in tutte le sue scelte, nella sua vita di bambina, di adolescente, studentessa universitaria quasi laureanda, l’ho seguita in tutto e per tutto”. Parlando del suo rapporto con Ximena, ha aggiunto: “Parliamo spesso, affrontiamo anche il tema dell’occupazione, di questa Italia, delle difficoltà per entrare a lavorare , sappiamo bene che ogni volta è come se ci fosse la necessità di un lasciapassare, di una telefonata da parte di qualcuno verso il grande capo”.

