Daniela Poggi/ “Ho trascorso una notte in carcere. Avance? Una volta sputai…”

Daniele Poggi, ospite della puntata di Oggi è un altro giorno in onda il 16 marzo e condotto da Serena Bortone, in passato, ha raccontato due episodi particolari della sua vita. L’attrice che, in passato ha anche condotto la trasmissione di Raitre “Chi l’ha visto?”, ha svelato i dettagli della notte trascorsa in carcere. Durante un’intervista rilasciata a Vieni da me nel 2019, la Poggi svelò di aver trascorso una notte in carcere durante il periodo in cui viveva a Londra. All’epoca era giovanissima e si trovava in Inghilterra per studiare. “A 19 anni sono andata a studiare a Londra. Appena arrivata, mi innamorai di un attore e andai per 30 sere di fila a vederlo in teatro. La quinta sera entrai in camerino, uscimmo insieme… Poi la polizia ci fermò, avevamo bevuto un po’ troppo. Ci fecero il palloncino. Abbiamo trascorso una notte in galera”.

DANIELA POGGI E LE AVANCE NEL CINEMA

Daniela Poggi, come accaduto a tante donne, ha parlato della avance pesanti ricevute sul luogo di lavoro. L’attrice, in un’intervista rilasciata a Grand Hotel, infatti, ha svelato anche la reazione avuta di fronte a quelle avance. “Anche io come molte attrici e donne di spettacolo che ultimamente lanciano accuse da ogni dove, sono stata vittima di pesanti avances. Ho sputato in faccia ad un produttore che mi chiamava di notte per propormi incontri bollenti ed ho dato una sberla ad un altro pezzo grosso che mi ha stampato un bacio sulla bocca. Ma la tecnica per stroncare sul nascere queste attenzioni esiste: io l’ho provata ed ha funzionato”, ha raccontato l’attrice che ha anche rifiutato di trasferirsi a Los Angeles quando un produttore le chiese di trasferirsi negli stati Uniti altrimenti non avrebbe più lavorato. Una richiesta che la Poggi rifiutò categoricamente.

