Daniela Ribezzo/ Da Amici a Bake Off Italia: “la pasticceria è un’arte”

Daniela Ribezzo è tra le finaliste di Bake Off Italia 2021 – Dolci in forno, il cooking show più dolce della tv condotto da Benedetta Parodi su Real Time. L’aspirante pasticciera è arrivata alla fase finale ed è pronta a giocarsi il tutto per tutto per vincere il titolo di miglior aspirante pasticcerie dell’anno. Una cosa è certa: Daniela è pronta a mettercela tutta visto che i dolci sono da sempre una della sue più grandi passioni. Per Daniela, infatti, i dolci sono come delle piccole opere d’arte e non nasconde che adora trascorrere le sue giornate in cucina. ”

“La cucina è il mio habitat naturale. Un altro po’ e andrei pure ad addormentarmi dentro la cucina. Quello sicuro. La pasticceria è un’arte. Un’arte come la danza. Quando faccio i dolci ballo sempre. Che ne so, dalla planetaria devo andare al tavolo? Due piroette e vado al tavolo. Poi canto, ballo… Il dolce è un musical” – ha detto l’aspirante pasticciera precisando – “glassare una torta con una glassa al cioccolato è come fare l’ultimo inchino in uno spettacolo e ringraziare il pubblico”.

Chi è Daniela Ribezzo, la finalista di Bake Off Italia 2021?

Ma chi è Daniela Ribezzo di Bake Off Italia 2021? Si conoscono davvero pochissime informazioni sulla finalista del cooking show di Real Time. Quello che possiamo dirvi è che Daniela ha 29 anni e lavora come ballerina, insegnante di danza e maestra elementare. Nata in Puglia, Daniela Ribezzo si è trasferita da circa due anni a Milano per seguire la sua carriera di ballerina, ma anche per amore. Nella sua vita, infatti, la danza e la cucina sono da sempre le sue due passioni più importanti. Proprio come ballerina si è fatta conoscere ed apprezzare come concorrente di Amici di Maria De Filippi dove ha partecipato durante la quindicesima edizione.

Poi ha proseguito lavorando nel mondo della danza partecipando anche a diversi musical di successo. Oggi lavora come insegnante di danza anche se ha confessato: “purtroppo provengo dal mondo della danza classica che ha delle regole abbastanza rigide. Abbastanza ferree. Devo ammettere che sono un po’ severa”.



