Daniela Rosati, chi è/ Le violenze, i due matrimoni, la conversione: oblata brigidina

Daniela Rosati, chi è: la conversione

Daniela Rosati sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 21 marzo, di Oggi è un altro giorno. Dopo due matrimoni (il secondo con Adriano Galliani) e una carriera di conduttrice di successo, Daniela Rosati si è convertita e ha lasciato tutto. La conversione è avvenuta nel 2005, come ha racconto la conduttrice a Ilfattoquotidiano:

“In un periodo difficile della mia vita, facevo una ricerca su Cristina di Svezia, figura che mi ha sempre affascinato: andai in una libreria in centro a Roma, trovai un libricino che parlava di lei e in cui si diceva che la sua conversione era dovuta a Santa Brigida”. Entrata nella chiesa di Santa Brigida, a Piazza Farnese, “un cono di luce mi è penetrato nella testa e in quella luce lessi chiaramente la parola castità”.

Daniela Rosati: le violenze in giovane età

Daniela Rosati è diventata un’oblata brigidina, ovvero consacrata all’ordine di Santa Brigida, e si è trasferita in Svezia dove la Santa fondò il suo Ordine: “Non sono una “vera” suora, ma un giorno spero di entrare in convento e di vivere in adorazione perpetua. Ci ho messo parecchio tempo prima di capire che questa era la mia missione, anche se ho visioni da quando sono piccola”, ha raccontato a Spy. In passato Daniela Rosati ha raccontato a Domenica Live di essere stata vittima di violenza in giovane età. La conduttrice ha perso un figlio perché picchiata dal suo compagno: “Mi ha spinto e mi ha dato un calcio in pancia: io sono svenuta, mi sono svegliata dopo ore in un lago di sangue“.

