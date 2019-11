Daniela Rosati/ Da ex moglie di Galliani a suora laica: “Ho fatto voto di castità”

Tra gli ospiti del primo match di Live non è la D’Urso, in onda oggi 25 novembre su Canale 5, c’è anche Daniela Rosati. In studio si parla di Chiesa e di rapporti sessuali tra suore e preti e Daniela, volto noto di Mediaset ed ex moglie dello storico manager del Milan Adriano Galliani, ammette di sentirsi così vicina alla Chiesa da essere quasi una suora “laica”. «La mia vita prima era piena, ma incompleta, e oggi grazie alla fede posso dire di avere una vita felice» ha raccontato di recente la Rosati al settimanale Spy. Spiegando: «Sono diventata oblata, consacrata all’ordine di Santa Brigida, e mi sono trasferita in Svezia dove la Santa fondò il suo Ordine». Danieloa Rosati, che a Live non è la D’Urso svela di aver fatto voto di castità, non ha però preso i voti.

Daniela Rosati cambia vita: “Sono una suora laica”

«Non sono una “vera” suora – ha chiarito Daniela Rosati nel corso dell’intervista – Ma un giorno spero di entrare in convento e di vivere in adorazione perpetua. Ci ho messo parecchio tempo prima di capire che questa era la mia missione, anche se ho visioni da quando sono piccola». La fede e il desiderio di enhtrare a far parte di questo mondo spesso tanto criticato la ‘portano verso una scelta molto particolare: quella di lasciare la sua attuale vita per il convento. «I miei amici, la famiglia, gli affetti non ho smesso di frequentarli. – ha ammesso – Ma ho lasciato da parte la vita sentimentale e vivo in castità. Se mi manca il lavoro? Ho un po’ di nostalgia del periodo a Mediaset, sono stati gli anni più belli», conclude.

