A Storie Italiane le novità sulla sparizione di Daniela Ruggi: a Modena gli inviati della trasmissione di Rai 1 sono stati aggrediti

La puntata odierna di Storie Italiane si è tornata a occupare – a poco più di un anno di distanza – dal misterioso caso di Daniela Ruggi che dal settembre (o forse ottobre) dello scorso anno ha fatto perdere completamente le sue tracce: un caso complesso, che ci parla di una ragazza fragile con un deficit cognitivo che si sarebbe allontanata – secondo molti – volontariamente della sua abitazione e che potrebbe essere finita – secondo altri – in qualche giro sbagliato che le è costato la vita.

Partendo dal principio, infatti, vale la pena ricordare che di Daniela Ruggi si parla almeno dal 19 settembre del 2024: dopo una dimissione dall’ospedale di Vitriola – piccola frazione alle porte di Modena in cui abitava – diede un appuntamento alla madre per vedersi l’indomani ma non si presentò e da quel momento le tracce sulla ragazza sono state veramente pochissime.

In un primo momento – proprio a Storie Italiane – un cittadino raccontò di aver incontrato Daniela Ruggi incontrata il 27 settembre nella stessa Vitriola e in un secondo momento vi fu un secondo (presunto) avvistamento attorno a ottobre presso l’associazione Porta Aperta di Modena che offre riparo e cibo ai senzatetto: questo – purtroppo – non è mai stato confermato, né ha permesso agli inquirenti di risalire all’attuale posizione di Daniela Ruggi.

La troupe di Storie Italiane aggredita mentre cercava Daniela Ruggi: “Ci hanno minacciati di morte quando abbiamo chiesto di lei”

Proprio a Modena è tornato l’inviato di Storie Italiane Alessandro Politi che ha documento un’aggressione – fortunatamente verbale – subita nei giorni scorsi nei pressi della mensa di Porta Aperta: “Siamo andati lì – spiega Politi – solamente per fare delle riprese ai luoghi e questo individuo, quando gli ho spiegato che eravamo lì per Daniela Ruggi, è impazzito e ha iniziato a minacciarci di morte“, sostenendo che fosse “probabilmente un ospite del centro Porta Aperta, arrivato lì in bicicletta”.

“Ovviamente – spiega ancora Politi – non pensiamo che c’entri qualcosa con la sparizione di Daniela Ruggi”, ma l’aggressione è certamente utile per far capire “il contesto in cui si è trovata” la ragazza nei giorni del suo (lo ripetiamo: presunto) ultimo avvistamento: un contesto già di per sé difficile, ma che diventa ancora peggiore se si pensa che Daniela Ruggi aveva “evidenti deficit cognitivi e che aveva dei modi, forse, fraintendibili” da soggetti pericolosi.

La dottoressa De Cicco: “Penso che oggi le ricerche di Daniela Ruggi siano state interrotte”

Presente nella trasmissione di Rai 1 la dottoressa Deborah De Cicco – che assiste il fratello di Daniela Ruggi – che sul filone di Modena ha confermato di non avere “certezze sulle frequentazioni di Daniela di quei luoghi, ma comunque sono verosimili perché era solita recarsi a Modena e frequentare quegli ambienti“; auspicando che “la Procura abbia fatto i dovuti approfondimenti perché è il quel substrato sociale che va cercata Daniela”.

Infatti, secondo le legale resta “giusto indagare in ambito familiare sulla presunta conflittualità” tra Daniela Ruggi e il fratello – già indagato per maltrattamenti -, ma altrettanto importante è indagare anche sulle “persone poco raccomandabili che lei era solita frequentare”; mentre a chi le chiede se siano ancora in corso le ricerche di Daniela Ruggi, sostiene che “purtroppo credo di no“, con gli inquirenti incentrati “maggiormente” sul filone familiare.