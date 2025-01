Dove è finita Daniela Ruggi? Se l’è domandato stamane Storie Italiane, il talk condotto da Eleonora Daniele, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00 circa. Tanti gli avvistamenti e le segnalazioni, ma Daniela Ruggi nella sua abitazione non ci mette piede dallo scorso settembre. Nel contempo non mancano i misteri, con le numerose “accuse” nei confronti della famiglia della stessa, tutte rimandate al mittente dagli avvocati, che tra l’altro erano stamane in collegamento.

Storie Italiane ha raccolto un’altra testimonianza esclusiva sul caso Daniela Ruggi, recandosi in particolare al parco Novi Sad di Modena, dove vivono diversi senza tetto, e dove avrebbe sicuramente dormito lo scorso settembre proprio Daniela Ruggi. “Mi sembra un volto già visto, non sono certo di averla vista al 100%”, spiega un barista della zona.

DANIELA RUGGI, GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI DA MODENA

Alessandro Politi, giornalista di Storie Italiane che segue il caso ha aggiunto: “Le piste sono tutte aperte, ma la sensazione è che Daniela Ruggi possa essersi allontanata volontariamente, come purtroppo ce ne sono altre negative. La testimonianza raccolta, quella dell’unico bar del parco Novi Sad, a 20 metri di distanza… questo barista quando gli abbiamo mostrato la fotografia ha fatto una faccia molto particolare. Era quasi convinto di averla vista ma non era sicuro”.

“E’ un bar vicino al parco ed è l’unico che possono utilizzare le persone che si appostano qui. Potrebbe essere che effettivamente sia passati di qui. Non sappiamo se gli inquirenti siano stati qui, noi abbiamo fatto delle domande ma nessuno ha riconosciuto Daniela. Considerate che qui fa molto freddo di notte, e il gelo è insostenibile, e vedere le persone che si accampavano qui fa davvero dispiacere”.

DANIELA RUGGI, LE PAROLE DELL’AVVOCATO DELLA MAMMA

L’avvocato della mamma di Daniela Ruggi, ha precisato: “La sensazione che si sia trattato di allontanamento volontario era la mia e dei famigliari, unico elemento che ci fa preoccupare è quello del fatto che i carabinieri hanno ritrovato nella casa di Vitriola tutti i beni e gli effetti personali di Daniela. Capisco che sia uno spirito libero ma mi domando come mai ha abbandonato la casa lasciando tutti gli effetti personali”.

“E’ stato un elemento che quando è stato conosciuto da mamma e sorella, lo scorso 24 dicembre, ha subito preoccupato, mettendo in discussione il fatto che si potesse trattare di un allontanamento volontario”. C’è poi la figura di Alberto, il fratello di Daniela Ruggi, che sarebbe stato denunciato anche dalla zia dello stesso: “Il fratello ritiene che la ragazza possa essere stata in compagnia di questi luoghi a pernottare, il parco Novi Sad”.

DANIELA RUGGI, PARLA L’AVVOCATO DEL FRATELLO

L’avvocato ha aggiunto: “Sugli attacchi, voi sapete che fin da subito abbiamo contestato ogni tipo di giudizio morale su questo fratello e su questi rapporti che si asserisce essere tesi fra il fratello e Daniela, noi fin da subito abbiamo negato questa tensione, abbiamo sempre detto che il fratello volesse prendersi cura di Daniela Ruggi, per darle una condotta di vita decorosa, quello che invece la ragazza rifiutava sia dalla famiglia che dai servizi sociali. Questa intromissione era vissuta da Daniela Ruggi come un conflitto, ma in realtà non vi era un conflitto”.

Sullo sfondo rimane Domenico Lanza, lo sceriffo agli arresti perchè trovato in possesso di armi illegali, e che aveva della biancheria intima della scomparsa in auto. Altra figura è quella di Sossio, presunto fidanzato della giovane donna, in carcere dai primi di dicembre per fatti diversi rispetto alla sparizione. Un giallo nel giallo quindi, una vicenda carica di misteri che per il momento non sembra trovare la parola fine e soprattutto non sembra rispondere alla principale domanda: dove si trova Daniela Ruggi? Al momento è impossibile scoprirlo, tante tracce, tante segnalazioni ma nessuna vera e propria pista concreta.

DANIELA RUGGI, IL MISTERO DELLA SUA SPARIZIONE

Secondo gli ospiti in studio a Storie Italiane, il nocciolo della questione potrebbe essere rappresentato nei conflitti all’interno della stessa famiglia, con Daniela Ruggi contro tutti da una parte ma anche la sopracitata zia, che come ha ricordato l’avvocato di mamma e figlia ha sparlato in altre interviste tv contro le sue due assistite, denunciando tra l’altro anche Alberto alla vigilia di Natale del 2022.

L’avvocato ha aggiunto: “Ho chiesto alla famiglia se fosse a conoscenza di frequentazioni sentimentali di Daniela Ruggi ne tanto meno se avesse una vita ai margini. Non sapevamo nulla di questo Sossio”, e nemmeno l’avvocato del fratello l’aveva mai sentito: “Noi riteniamo che si sia tratto inizialmente di un allontanamento volontario di Daniela. Alberto aveva da tempo la preoccupazione che la sorella potesse incontrare dei malintenzionati”. In conclusione di servizio l’avvocato di Domenica Lanza ha voluto precisare che il suo assistito è in carcere solo per le armi illegali e che in questo momento non può tornare a casa: “Potrebbe uscire domattina”, perchè la sua casa è ancora sottosequestro e non ha quindi un’altra casa. E’ un cortocircuito davvero pesante”.