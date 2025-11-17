A "Storie di sera" il caso di Daniela Ruggi: cos'è successo alla donna 31enne scomparsa nel 2024 da Montefiorino senza lasciare alcuna traccia

Protagonista nella serata di oggi – lunedì 17 novembre 2025 – della trasmissione “Storie di sera”, il caso di Daniela Ruggi resta uno dei più profondi misteri degli ultimi anni, con la 31enne che risulta essere sparita ormai da poco più di un anno e numerosi avvistamenti in giro per l’Italia che – tuttavia – non hanno permesso di scoprire l’esatta ubicazione della donna; tutto con l’ulteriore mistero di come stia facendo Daniela Ruggi – conclamatamente affetta da problematiche psichiatriche – a garantirsi il sostentamento necessario per sopravvivere.

In attesa di scoprire le ultimissime novità di cui potrebbe parlarci Eleonora Daniele questa sera, vale la pena ripercorrere nel dettaglio quello che sappiamo su Daniela Ruggi: della donna 31enne, infatti, si parla almeno dal 20 settembre del 2024, giornata in cui si sarebbe dovuta presentare a un appuntamento con la madre al quale mancò; mentre per certo sappiamo che l’ultimissimo avvistamento certo risale a due giorni prima, quando fu ricoverata e dimessa dall’ospedale di Sassuolo, e che l’ultimo contatto – telefonico, con la madre – risale al 19 settembre.

Anche se i primi allarmi furono lanciati già il 20 settembre – risultando strana la sua assenza all’appuntamento e l’impossibilità di contattarla telefonicamente – la storia di Daniela Ruggi divenne un vero e proprio caso solamente il 3 ottobre quando il sindaco di Vitriola denunciò la sparizione: partì in quel momento il tam tam mediatico, accompagnato dalle indagini da parte degli inquirenti che sono partite battendo l’area attorno al comune nel quale Daniela Ruggi viveva.

Le (poche) piste delle indagini sulla sparizione di Daniela Ruggi: l’avvistamento a Modena e lo sceriffo di Montefiorino

Pur essendo non autosufficiente, però, dalle indagini immediate non è emerso nulla di concreto sulla posizione di Daniela Ruggi, fino a quando – il successivo 23 ottobre – è stata avvistata in quel di Modena presso la mensa per poveri dell’associazione “Porta Aperta” in compagnia di quelli che apparvero come amici della 31enne: anche la pista modenese – pur essendo ritenuta dagli inquirenti l’unica credibile tra le tante che si sono susseguite nei mesi -, però, non ha portato a nessuna traccia concreta.

Nel frattempo, le indagini tradizionali in quel di Montefiorino si sono concentrate anche sulla figura di Domenico “lo sceriffo” Lanza: si tratta di un 67enne residente nell’area che da diverso tempo frequentava Daniela Ruggi, offrendole docce calde presso la sua abitazione, pasti e – più in generale – aiuto e supporto; iscritto nel registro degli indagati e – successivamente – incarcerato (e poi rilasciato) per il possesso di alcune armi non denunciate, si è rivelato a sua volta un buco nell’acqua.