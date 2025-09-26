A Dentro la notizia si torna a parlare della scomparsa di Daniela Ruggi: dove è finita? Le parole dello sceriffo Domenico Lanza

Dentro la notizia, il talk di Canale 5 condotto da Gianluigi Nuzzi, ha trattato nella giornata di ieri il caso di Daniela Ruggi, la povera ragazza scomparsa dalla provincia di Modena da un anno. Dove è finita? Nessuno ha avuto più notizie, ma non sono mancati gli avvistamenti, come quello di una donna che ha registrato una ragazza sospetta in quel di Modena: “Martedì verso le 13:15 più o meno ha raccontato al programma di Canale 5 – ero alla fermata dell’autobus, si è avvicinata questa ragazza, parlava in modo strano e io non capivo cosa volesse poi all’improvviso mi ha chiesto di prendere un caffè, sembrava un volto famigliare e poi è andata verso piazza Dante”.

“Io continuavo ad osservarla e mi è venuta un flash, ho fatto il video e nel frattempo mi guardavo attorno per vedere se ci fosse qualcuno delle forze dell’ordine, ho chiamato la municipale e ho detto di fare un controllo. La montatura degli occhiali, vedendo le foto su internet, non era uguale, ma la somiglianza c’era”. Dentro la Notizia alla fine ha intercettato questa ragazza sospetta che però non era Daniela Ruggi: “Mi chiamo Assunta – ha detto – non sono Daniela, non mi sono persa, il mio nome rimane Assunta”. L’ennesima falsa pista quindi, l’ennesimo avvistamento che si è conclusa in un nulla di fatto.

DANIELA RUGGI, LANZA E LA FIGURA DI SOSSIO: ”NON SO SE…”

Per provare ad approfondire la questione il programma di Canale 5 ha parlato anche con Domenico Lanza, detto lo sceriffo, arrestato per tre mesi per possesso di arma da fuoco illecite e uno degli ultimi ad aver visto Daniela Ruggi. “Da quello che so io c’era un certo Sossio che frequentava – dice riferendosi all’ultimo ragazzo della scomparsa – ma non penso che l’abbia portata a Napoli io sapevo fosse qui. Anche io voglio credere che sia ancora viva, lo spero, poi non so se lui l’ha portata a Napoli o se era venuto qui a Modena, io l’ho visto tramite una intervista che gli avevano fatto in cui diceva che era il suo fidanzato, poi diceva che era stato un po’ con lei, poi non si frequentavano più da quello che so io, e non ne ho saputo niente”.

Quindi ha continuato, ricordando il suo arresto: “Mi hanno rovinato la vita, ho perso 10 anni di vita con questa storia, tra il carcere e tutto il resto, mi trovo ancora fuori casa, ho la casa sotto sequestro e non capisco perchè, bisogna aspettare le istituzioni che si decidano a ridarmi la mia roba in sostanza.

DANIELA RUGGI, LANZA: “IO NON LA SENTO DA PIU’ DI UN ANNO”

E ancora: “Che sappia io hanno avuto modo di verificare tutte le cose, hanno ribaltato la casa… forse avranno il sospetto che sia io l’ultimo che ha visto Daniela Ruggi cosa che non è così perchè l’ultima volta che l’ho sentita erano i primi di settembre. Quando lei era andata all’ospedale era il 18 settembre (l’ultimo vero avvistamento della ragazza ndr) io era già un po’ che non la sentivo più”. E ancora: “La chiamavo sul cellulare che le avevo regalato, qualche volta mi rispondeva poi mi aveva detto che dove lavorava non prendeva quindi mi ha consigliato di mandarle un messaggio che poi quando riusciva mi richiamava”.

Ma cosa sarà accaduto a Daniela Ruggi? “Io non saprei cosa dire su quanto accaduto, se si è allontanata volontariamente mi fa piacere – commenta Domenico Lanza – da una parte se ha trovato una persona con cui piace stare, poi non so se magari la cosa è degenerata e qualcuno le ha fatto del male, per come la conosco io era una ragazza molto semplice che si fidava di tutti ed era dolce. Lei cercava una figura ed aveva dei suoi amici a cui chiedeva se poteva esserci una relazione fra di loro, cercava un giovanotto che la sposasse, che avesse un famiglia e che facesse dei figli”.