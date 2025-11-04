Il giallo della scomparsa di Daniela Ruggi a Storie Italiane con il focus sull'aggressione alla troupe del talk di Rai Uno e le parole di Domenico Lanza

Si parla della scomparsa di Daniela Ruggi a Storie Italiane e il focus iniziale è stato sull’aggressione ricevuta dalla troupe del talk di Rai Uno all’associazione Porta Aperta: l’inviato Alessandro Politi e il suo team sono stati presi a male parole da una donna presente nella stessa associazione, e fortunatamente la vicenda si è risolta con qualche offesa, insulto e minaccia.

Delitto di Garlasco, De Rensis: “Credo ciecamente in Garofano”/ “Sapone su Spoto e la spesa...”

Storie Italiane ha parlato stamane con il presidente di Porta Aperta che ha spiegato: “Sono dispiaciuto moltissimo per ciò che è accaduto, il nostro lavoro è l’accoglienza quindi dovevamo essere accoglienti anche in questa situazione. Ci occupiamo di persone che vivono sulla strada quindi è possibile che a volte ci siano situazioni difficili. Conosciamo il soggetto, la conosciamo e non è la prima volta, quando viene una telecamera o un microfono si agita”.

Daniela Ruggi: aggressione a Modena agli inviati di Storie Italiane/ "Abbiamo chiesto di lei ed è impazzito…"

Eleonora Daniele ha annunciato in diretta tv che presenteranno denuncia per quanto accaduto: “Non possiamo far correre” ha spiegato la conduttrice di Storie Italiane, e il presidente di Porta Aperta ha risposta: “Farete denuncia? E’ corretto assolutamente, è giusto che una persona risponda delle proprie azioni, quando ci sono comportamenti che vanno al di là di certi limiti siamo anche noi a fare la denuncia, certamente teniamo conto delle situazioni personali e difficili di chi frequenta il nostro centro che è dedicato a chi vive in strada”.

DANIELA RUGGI, IL RICORDO DI LANZA: “UNA PERSONA GENTILE”

Domenico Lanza, in carcere per 3 mesi dopo essere stato trovato con della biancheria intima di Daniela Ruggi, ha invece commentato: “Daniela Ruggi era una persona gentile, aveva sempre il sorriso sulle labbra, anche se la offendevano lei non rispondeva, lei aveva bisogno di affetto e per me era come una figlia poverina disagiata, non faceva uso di alcolici ne sostanze stupefacenti, lei beveva il suo the al limone, mangiava molti dolci. Nel vedere questo posto dove veniva di cui lei non mi aveva mai parlato, poi abbiamo visto anche dove dormiva nell’ex ippodromo… mi è dispiaciuto e ci sono rimasto molto male”.

Scomparsa Daniela Ruggi/ Lanza: “Mi hanno rovinato la vita, con le mutandine ho sbagliato...”

Così invece l’avvocato Gianelli, legale dello stesso arrestato: “Dopo i 3 mesi in carcere, che sono tantissimi, siamo per fortuna usciti, ma avendo la casa sotto sequestro dei ris non poteva avere dei domiciliari. La procura ha detto che non c’è nulla che leghi Domenico alla scomparsa, ha chiuso quella pendenza delle armi. Serve l’ultimo passaggio visto che la decisione spetti al gip, che decreterà l’archiviazione e a quel punto decadrà anche il sequestro della casa, visto che in teoria i Ris non hanno ancora concluso le indagini anche se non vi è alcun riscontro che colleghi una eventuale aggressione di Lanza a Ruggi”.



DANIELA RUGGI, DE CICCO: “FRA LA SCOMPARSA E IL FRATELLO RAPPORTO CONFLITTUALE”

A Storie Italiane vi era anche l’avvocato Deborah De Cicco, legale di Alberto, fratello di Daniela Ruggi: “Ho raccontato più volte di questa presunta conflittualità fra Daniela e il fratello, il mio assistito l’ha sempre negata perchè questa era la narrazione che Daniela faceva nel paese perchè non voleva essere aiutata e questa sua volontà faceva parte del quadro del disturbo comportamentale. Il fatto che lei non accettasse di buon grado l’aiuto del fratello era una espressione del suo malessere. Il fratello ha sempre e solo cercato di sostenerla, di accompagnarla in questa scelta di vita ma non ha mai ricevuto da Daniela un’accoglienza”.

“Ricordiamo che io stessa ho sollecitata più volte il comune di Montefiorino perchè prendesse in carico la situazione di Daniela, c’era solo un rifiuto che poi finiva in un litigio ma c’è sempre stata questo rifiuto perchè lei voleva vivere come voleva”. Daniela Ruggi manca da casa da più di un anno, precisamente dalla metà di settembre del 2024: dove è finita? Ormai sono mesi che non vi sono avvistamenti, di conseguenza la sua scomparsa resta davvero un mistero.