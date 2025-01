Storie Italiane è tornato a parlare con Alberto, il fratello di Daniela Ruggi, una delle figure chiave per quanto riguarda la vicenda legata alla sparizione della donna di Modena: “Eravamo riusciti a portarla a casa per due o tre settimane ma in casa c’era una situazione che non andava bene. Ad esempio gli zii la prendevano in giro, la umiliavano, e lei se ne è andata via perchè forse si è risentita”. E ancora: “Dopo che è morta la nonna era tornata a casa, c’è stata una convocazione per una mediazione della zia, aveva convocato tutti ad andarsene via di casa, a febbraio 2023. La zia e gli zii la disturbavano e non la facevano stare tranquilla in quella casa e poi lei se ne è andata. A giugno 2023 la zia aveva presentato una richiesta di mediazione invitando tutti a liberare quell’immobile”.

“La zia perchè dice che aspettava Daniela Ruggi? E’ quello che tutti si aspettano di sentire, che lei fosse in buoni rapporti con la nipote ma in realtà non è così”. Per Riccardo Signoretti è fondamentale approfondire la vicenda famigliare: “Ci sono due episodi importanti nella sua vita, quando perde il lavoro sul pulmino e quando bussano alla porta i servizi sociali, visto che lei scompare poco dopo. Lei voleva vivere come voleva senza accettare interventi esterni. Daniela Ruggi forse si è allontanata volontariamente ma questo tam tam mediatico forse non aiuta perchè rende magari scomodo un personaggio che l’ha aiutata. Non vorrei che le fosse successo qualcosa, spero che si continui a cercarla e che non si parli al passato”.

DANIELA RUGGI E LE PAROLE DI ALBERTO: “SONO IO CHE SONO STATO AGGREDITO”

Alberto, fratello di Daniela Ruggi, ha poi aggiunto: “Tutte le aggressioni che dice sono false, lo dice per farmi passare come una persona aggressiva e nel momento in cui l’avvocato ha smentito tale situazione e la zia che vuole male alla mia famiglia, ha approfittato di questa situazione, raccontando di queste denunce che ci ha fatto e che sono in realtà montature. Sono accuse gravissime ma sono le sue controdenunce in realtà. Sono io che sono stato aggredito dal marito di Elena e non sapevo nemmeno di cosa stesse parlando quando parlavano di aggressioni. Sono stato io l’aggredito”.

Deborah De Cicco, avvocato di Alberto Ruggi, ha poi precisato: “La famiglia aveva cercato di riportate Daniela Ruggi a casa per aiutarla dopo questa vita non decorosa, lei aveva anche accettato e quindi si fidava dei famigliari ma era disturbata da queste condotte vessatorie della zia. Ricordiamoci che Daniela è una persona buona e sensibile e queste vessazioni la disturbavano notevolmente, forse è stato un motivo per allontanarsi”.

DANIELA RUGGI E LE PAROLE DI ALBERTO: “NEL 2023 ERAVAMO RIUSCITI…”

Secondo Davide Barzan: “La vicenda famigliare comunque non c’entra nulla con la sparizione di Daniela Ruggi, bisognerebbe fare degli accertamenti nei boschetti vicino all’Associazione di Modena”. Alberto Ruggi ha aggiunto: “Quella casa era invivibile, mi dispiaceva anche lasciare da sola Daniela Ruggi, era un dispiacere sapere che lei vivesse in quelle condizioni ma a lei andava bene così. Mia sorella poi ci faceva preoccupare, saperla in quella casa il giorno e la notte era un sempre pensiero, più volte mia mamma ha cercato di dirle di tornare a casa con noi, ma lei non voleva. Nel 2023 eravamo riusciti a farla tornare a casa ma non c’era un bell’ambiente per tutte le questioni legate alla zia”.

Alessandro Politi precisa: “Da quanto abbiamo capito, si cercava di far sentire un po’ in difetto Daniela Ruggi da parte degli zii, e questo è molto grave se fosse vero e secondo Alberto questo atteggiamento abbia allontanato la ragazza. Questo potrebbe essere una violenza se fosse vero”, e per Eleonora Daniele “E’ una sorta di bullismo verso questa donna”.

DANIELA RUGGI E I DOPPIONI DI DOCUMENTI

Alberto Ruggi ha raccontato di una Daniela che spesso e volentieri faceva doppioni dei documenti perchè li perdeva, spesso anche più telefoni. Lei ha fatto diverse denunce per patenti, carte di identità, telefoni: “Io sono entrato in casa e ho trovato soldi e documenti di identità sul tavolo. Il fatto che i documenti siano in casa non è un dato rilevante”.

L’avvocato ha aggiunto: “Necessitava un intervento di Alberto e dalla lunga intervista fatta emerge un quadro inquietante della gestione dei soldi e dei documenti di Daniela, questo ci fa capire che vi fosse una condotta di vita molto sregolata, che addirittura facesse delle denunce. Una situazione molto confusionaria che va approfondita”. Un dettaglio, quello dei documenti, decisamente significativo: lei sicuramente ha con se altri documenti.