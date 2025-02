Torna a parlare il fratello di Daniela Ruggi, la ragazza sparita da Modena da metà settembre e di cui si è persa ogni traccia, salvo un avvistamento a fine ottobre presso l’associazione Porta Aperta. Alberto Ruggi è stato spesso e volentieri al centro delle accuse, sia da parte della zia, quanto da parte di alcuni conoscenti di Daniela Ruggi, secondo cui lo stesso avrebbe strattonato la scomparsa, ricevendo anche una denuncia dalla stessa sorella, procedimento archiviato.

“Secondo me Daniela Ruggi si è persa nel caos di tutte le sue abitudini, non faceva i lavori in casa, non si curava, non sapevo perchè lei mi teneva lontana dalla sua vita, lei voleva stare a Montefiorino perchè qui dove siamo noi ci sono gli zii che creavano contrasti, non c’era un bell’ambiente”, sono le prime parole di Alberto Ruggi a Quarto Grado. “Fino a quando non c’era il telefonino – prosegue – era una persona presente, un po’ particolare e sulle sue”

DANIELA RUGGI, IL FRATELLO: “QUANDO HA INIZIATO AD USARE IL TELEFONO…”

Tutto è cambiato quando Daniela Ruggi ha iniziato ad usare il cellulare: “Quando ha preso il telefonino lei stava tutto il giorno a scrivere, a parlare, faceva amicizia con tutti, chiedeva i numeri di telefono se poteva andare a mangiare a casa sua e c’era qualcuno che la assecondava gentilmente”.

E ancora: “I primi mesi del 2024 è andata a Montefiorino forse per scappare un po’ da me, io cercavo di andare lì da lei, andavo in casa quando lei non c’era facendo le pulizie in poco tempo, fino a quando lei ha cambiato la serratura di casa e mi ha fatto la denuncia. Un giorno le chiesi di farmi entrare ma mia sorella si è messa davanti alla porta dicendo che avrebbe chiamato i carabinieri, io non ho mai avuto atteggiamenti aggressivi e dopo la denuncia mi sono rivolto ai servizi sociali”.

DANIELA RUGGI, IL FRATELLO: “MI SONO ACCORTO CHE FOSSE SPARITA…”

Ma come si è accorto Alberto che Daniela Ruggi fosse sparita? “Mi sono messo due o tre giorni davanti a casa di mia sorella, c’era sempre la luce accesa, poi semplicemente salendo le scale… sono andato poi dai carabinieri venerdì 27 settembre, dicendo che non stava rientrando in casa. Poi son passato due giorni, mi hanno chiesto di Daniela se sapessi qualcosa ma io non sapevo niente”.

“Lei si è allontanata e tutt’ora potrebbe essere a conoscenza di tutta questa ricerca e proprio per questo non sta facendo ritorno a Montefiorino, ma io fatico a credere che ha trovato una persona che le ha fatto del male o l’ha ammazzata”. E ancora: “Lei è fatta così, è resistente alle difficoltà della vita”. Sull’avvistamento alle 4 di notte: “Era spazzatura, roba andata male e gli assistenti sociali hanno visto cos’ho buttato via. Io l’ho sempre aiutata, le ho anche comprato la macchina, mai avrei fatto del male a mia sorella”.