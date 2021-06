Daniela Santanché/ “Mio figlio Lorenzo Mazzaro fidanzato con una ragazza musulmana”

Gelosa della sua vita privata, Daniela Santanché ha fatto un’eccezione parlando di suo figlio Lorenzo Mazzaro a ‘Dritto e Rovescio’. La senatrice di Fratelli d’Italia stava partecipando al dibattito sulla scomparsa di Saman Abbas, e in maniera più specifica sul tema delle donne e l’Islam. Una donna islamica collegata con il programma l’ha attaccata: “Carissima senatrice Santanché, le rivolgo un appello. Prima è stato detto che non siamo ben integrate nella comunità italiana. Ci state mettendo con le spalle al muro, voi siete primi a non farci integrare”. La donna ha spiegato che “ci sono problemi all’interno delle comunità, non nella religione islamica, così come ci sono problemi nella comunità italiana”. Quindi, ha dichiarato di essere una donna libera. Daniela Santanché ha allora replicato citando il figlio Lorenzo Mazzaro. “Le do una notizia che forse non ho mai reso pubblica. Mio figlio, unico figlio che ho, è fidanzato con una sua connazionale, quindi conosco benissimo quel mondo. Io ce l’ho col fondamentalismo”. Daniela Santanché, dunque, ha voluto prendere le distanze dagli attacchi che le vengono solitamente riservati.

“NON SONO RAZZISTA E XENOFOBA”

Ma non è una vera e propria rivelazione, perché già Novella 2000 qualche anno fa aveva riportato lo scoop del fidanzamento tra Lorenzo Mazzaro e una ragazza marocchina e musulmana. Il giovane, nato dalla relazione tra la madre con l’imprenditore Canio Giovanni Mazzaro, è stato ritratto in compagnia di Sarah al Twiga di Marina di Pietrasanta. Stando a quanto rivelato dal settimanale, i due ragazzi si sono conosciuti a Londra, dove vivono e studiano entrambi. Nonostante ciò che in molti pensano, Daniela Santanché ha accolto la fidanzata del figlio a braccia aperte. “Vengo scambiata per quello che non sono. Una razzista e una xenofoba. Non è così. Mio figlio Lorenzo vive da sei anni a Londra e sta con una ragazza marocchina e musulmana. E va bene così. Io sono contenta che lui sia innamorato e mi auguro solo che sia felice”, aveva detto a Grazia la senatrice di Fratelli d’Italia in un’altra rara occasione in cui ha parlato del figlio Lorenzo.

Giallo Saman, @DSantanche: “Chi ammazza una donna in Islam lo fa in nome di Dio ed è orgoglioso di obbedire”#Drittoerovescio pic.twitter.com/34R3G6nBqo — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) June 10, 2021

