Daniela Santanchè sbaglia treno: arriva a Napoli/ “Volevo fare sorpresa a mio figlio”

Disavventura per Daniela Santanchè: voleva fare una sorpresa al figlio, ma sbaglia treno e finisce a Napoli. La parlamentare di Fratelli d’Italia doveva salire sul convoglio diretto a Milano, invece ha preso posto su uno diretto in Campania. È stata lei stessa a raccontare la vicenda: lo ha fatto sui social, con un video pubblicato su Instagram. «Vado alla stazione e salgo sul treno per Milano Centrale. Mi sembrava che ci fosse qualcosa di strano, poi vedo la scritta: Napoli». Il piano per fare una sorpresa al figlio, rientrando a casa per cena, si è complicato, e non poco, visto che forse a causa della fretta ha sbagliato treno. Il viaggio si è trasformato dunque in una piccola odissea che ovviamente non è terminata con l’arrivo nel capoluogo campano. Il treno era in forte ritardo e non ce n’erano altri che partivano per Milano. Quindi la politica è rimasta a Napoli: ha infatti pernottato nella città partenopea prima di rimettersi nuovamente in viaggio.

DANIELA SANTANCHÈ SBAGLIA TRENO E FINISCE A NAPOLI

Precisa la ricostruzione di Daniela Santanchè, del resto non aveva altro da fare in hotel visto che il viaggio per Milano era saltato. «Non mi sono ancora ripresa», la premessa della parlamentare di Fratelli d’Italia. «Finisco il mio lavoro a Roma e decido di fare una sorpresa e di tornare a casa per cena, perché c’era anche mio figlio con la sua fidanzata», prosegue nel racconto. «Sentivo che qualcosa che non andava, ma non capivo». Poi vede l’indicazione della destinazione: Napoli Centrale. «Mi è preso un colpo. Corro dal capotreno e chiedo se posso scendere alla stazione successiva, ma non c’era. Mi sono sentita male». Convinta di poter prendere un altro treno, scopre poi che non ce ne sono, essendo arrivata con un ritardo di 154 minuti. «L’unico treno disponibile arrivava a Roma. Un ragazzo mi ha visto basita e mi ha dato conforto. Ma sono ancora così stupita di quello che è successo e anche depressa, volevo capire se anche a voi è successo».





