Daniela Shualy, chi era la moglie di Raiz e la malattia: morta lo scorso anno per un cancro, con l'attore ha avuto una figlia di nome Lea

Chi era Daniela Shualy, moglie di Raiz: morta lo scorso anno per un cancro

Raiz è pronto a raccontarsi oggi pomeriggio, martedì 4 novembre 2025, nella nuova puntata de La volta buona su Rai 1 ospite di Caterina Balivo. Il cantante degli Almamegretta e attore di Mare Fuori è tornato nelle sale cinematografiche quest’anno con Io sono Rosa Ricci, spin off della serie cult Rai, che racconta la vita e le vicende famigliari di Rosa Ricci di cui anche il suo personaggio, Don Salvatore, fa parte.

L’ospitata di oggi può anche essere l’occasione per raccontarsi nella sua sfera più intima, delicata e familiare, quella che la lega alla figlia Lea e al ricordo della moglie Daniela Shualy, morta lo scorso anno a soli 47 anni in seguito ad un cancro. Una scomparsa che ha segnato profondamente la vita di Raiz così come quella della loro bambina, nata dalla loro unione.

In merito alla moglie di Raiz, Daniela Shualy, sappiamo che aveva origini ebraiche e che anche grazie a lei l’attore si è convertito all’ebraismo. In particolare, la donna aveva origini ebree e ungheresi da parte dei nonni, i quali vissero a Tel Aviv e dove la stessa coppia ha trascorso diversi periodi della loro vita insieme.

Raiz e il ricordo della moglie: “Ho avuto bisogno del sostegno degli amici“

Lo scorso anno, in seguito alla morte della moglie Daniela Shualy, Raiz aveva rotto il silenzio rilasciando un’intima intervista a Repubblica e spiegando: “Ho messo in piazza il mio privato intenzionalmente: mi serviva, cercavo consolazione. Sono mediterraneo: ho avuto bisogno degli amici, di un sostegno fisico. Di chi a casa ti porta zucchero e caffè. E so anche che le emozioni che sto vivendo si trasformeranno in qualcosa“.

Ora al suo fianco c’è la figlia Lea, che dovrà crescere con tutto l’amore e le cure necessarie: “Ho una grande responsabilità nei suoi confronti. Ha cinque anni e mezzo e insieme stiamo cercando delle risposte“. Dolcissimo, poi, il riferimento ad una canzone per lui speciale: “Rosa, la canzone che avevo creduto di scrivere per Mare fuori in realtà la stavo scrivendo per me: “Rosa ‘mpareme a campare”. Sì, mia figlia mi sta insegnando a campare“.