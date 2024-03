Daniela Shualy, morta moglie di Raiz degli Almamegretta/ “Sconvolti e smarriti”, l’ultima dedica del marito

Lutto nella famiglia degli Almamegretta: è morta Daniela Shualy, moglie di Raiz, il cantautore napoletano, già voce e leader del gruppo, all’anagrafe Gennaro Della Volpe. «Sconvolti e smarriti siamo vicini a Raiz per la scomparsa della sua dolce moglie Daniela. Ci mancherai», questo il messaggio social con cui il collettivo musicale ha dato l’addio alla moglie di Raiz, apparso recentemente nella famosa serie tv Rai di successo “Mare Fuori“, in cui ha interpretato il ruolo del boss della camorra Don Salvatore Ricci.

Louis Gossett Jr. è morto/ Star di Ufficiale e Gentiluomo e primo attore di colore a vincere l'Oscar

Inoltre, Raiz ha preso parte anche alla realizzazione della colonna sonora della fiction, firmata da Stefano Lentini. Daniela Shualy, di origine ebraica ungherese, aveva ereditato una casa dai nonni a Tel Aviv, dove abitava con il marito, con cui ha avuto una figlia di sei anni Lea, alternando ai soggiorni italiani. I nonni di Daniela erano ebrei ungheresi: dopo essere sopravvissuti ai campi di concentramento nazisti si sposarono e fecero ritorno in Israele.

Joe Lieberman è morto: fu vicepresidente Usa/ Aveva 82 anni: “Aggravato dopo una caduta”

MORTE DANIELA SHUALY: L’ULTIMO POST DI RAIZ

La notizia della morte di Daniela Shualy è arrivata il 31 marzo e per ora non sono note le cause del decesso. Solo tre giorni fa Raiz, in occasione del finale di stagione della serie tv “Mare Fuori“, aveva pubblicato un messaggio dedicato alla moglie Daniela Shualy. «Quanno ‘o veco, nun ‘o credo, nun me pare overo ca ‘a cchiù bella d”e Quartieri fa ammore cu’ mme. La mia dedica personale va a @danielashualy, madre della mia rosa Lea e amore di una vita», il messaggio pubblicato dal cantautore.

Stando a quanto riportato da Napoli Today, proprio grazie alla moglie Daniela Shualy, il cantautore Raiz cinque anni fa si era convertito all’ebraismo. Tanti i messaggi sui social di cordoglio da parte di musicisti e fan del gruppo Almamegretta, soprattutto sotto il post pubblicato su Facebook dal gruppo musicale.

Valentina Paterna, morta consigliera regionale FdI Lazio/ Aveva 42 anni, era malata da tempo













© RIPRODUZIONE RISERVATA