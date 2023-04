Daniela, sorella di Loretta Goggi/ Cantante e attrice: il duetto “Domani” è un cult!

Daniela Goggi, il successo come cantante

Daniela Goggi è la sorella di Loretta Goggi. Un rapporto speciale tra le due sorelle che in passato hanno anche lavorato insieme nello show “Go & Go”. Una carriera di grande successo quella della sorella minore di Loretta Goggi che ha iniziato il suo percorso nel mondo della televisione grazie ad Antonello Falqui. Cantante ed attrice di successo, Daniela è la terza di tre figlie e per molti anni si è fatta conoscere dal grande pubblico con il nome di Daniela Modignani.

Pesce d'aprile 2023/ Da Donald Trump ai lavori forzati a SEGA che “uccide” Sonic

Proprio come la sorella Loretta, Daniela sin da bambina è stata molto attratta per il mondo dello spettacolo e della televisione studiando canto e recitazione. Il debutto in tv arriva poco dopo proprio grazie al grandissimo successo della sorella “famosa”, anche se Daniela ha iniziato come cantante entrando nella casa discografica di Edoardo Vianello lavorando con mostri sacri del calibro di Renzo Arbore e Franco Califano.

Piante emettono suoni se sono disidratate/ Lo studio: "Scoppi simili a bolle d'aria"

Daniela Goggi, chi è la sorella di Loretta Goggi

Daniela Goggi, la sorella di Loretta Goggi si è fatta conoscere dal pubblico italiano come cantante. Una carriera di successo che l’ha portata a vincere diversi dischi d’oro e premi internazionali. Non solo, proprio con la sorella ha creato il duo delle Sorelle Goggi diventando due primedonne del piccolo schermo grazie allo zampino di Antonello Falqui che, nel 1978, le ha portate nel programma “Il ribaltone” condotto da Pippo Franco. Reduci dal grandissimo successo di critica e pubblico del programma “Go & Go” dove cantavano la hit “Domani”, le due sorelle diventano due indiscusse primedonne della televisione.

Mal di testa sensibile al ciclo sonno-veglia/ E il "clock ipotalamico" rischia di...

Ad un certo punto però Daniela decide di abbandonare il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla vita di moglie e mamma. La Goggi ha però continuato lavorando come attrice e testimonial pubblicitaria. Tra le due sorelle c’è sempre stato un rapporto speciale e ci sono sempre state l’una per l’altra. Proprio Loretta Goggi in un momento difficilissimo della sua vita, la morte del compagno Gianni Brezza, è riuscita a venirne fuori grazie alla sorella.











© RIPRODUZIONE RISERVATA