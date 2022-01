Daniela, sorella Loretta Goggi/ Il successo come cantante e showgirl negli anni ’70

Daniela Goggi è la sorella di Loretta Goggi. Un rapporto speciale quello tra le due che ci sono sempre state l’una per l’altra. Le due hanno condiviso gioie e dolori, ma anche successi nel mondo dello spettacolo. Daniela e Loretta, infatti, nel 1978 si ritrovano insieme per il volere di Antonello Falqui nel programma “Il ribaltone”, lo show condotto da Pippo Franco. Una vera e propria consacrazione per le due artiste che l’anno prima si erano fatte apprezzare dal grande pubblico partecipando allo show “Go & Go” con il brano Domani diventata poi una hit da classifica. Nonostante il successo e l’affetto del pubblico, Daniela ad un certo punto della sua carriera ha deciso di ritirarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla sua famiglia.

Le due sorelle sono sempre rimaste molto unite. Sorelle, ma sopratutto amiche e complici. Proprio Daniela è stata fondamentale nella vita della sorella Loretta Goggi quando ha dovuto dire addio al marito Gianni Brezzi. Loretta, infatti, si è ammalata e il supporto della sorella è stato importantissimo visto che le ha permesso di ritornare a vivere.

Ma chi è Daniela Goggi, la sorella di Loretta Goggi? Classe 1953, Daniela è nata a Roma, terza di tre figlie. Il successo però arriva con un altro nome: Daniela Modignani. Ben presto Daniela si dedica allo studio di canto e recitazione, mentre la sorella Loretta Goggi lavorava già in televisione. Proprio grazie alla sorella si affaccia al mondo della televisione diventandone una delle protagoniste negli anni 70. Non solo showgirl, ma anche cantante visto che diventa una delle interpreti della casa discografica di Edoardo Vianello e grazie a Renzo Arbore e Franco Califano pubblica i suoi primi singoli.

Come cantante, Daniela Goggi vince diversi dischi d’oro e premi anche internazionali. Non solo, lavora anche come attrice e testimonial di diversi brand. Con la sorella Loretta ha condiviso più volte il palcoscenico e il set. Proprio nel 2009 hanno lavorato insieme in un cortometraggio sul tema della malattia dell’Alzheimer.



