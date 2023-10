Daniela Spada, chi è la moglie di Cesare Bocci e malattia/ Ictus dopo il parto, poi la rinascita…

Daniela Spada, chi è la moglie di Cesare Bocci

Daniela Spada è la moglie di Cesare Bocci con cui ha avuto la figlia Mia, nata nel 2000, esattamente nove anni di matrimonio, celebrato nel 1991. La nascita di Mia ha segnato l’inizio di un momento difficile per la famiglia e, in particolare, per Daniela che si è ritrovata a dover combattere contro la malattia per poter riprendere in mano la propria vita e godersi l’amore della sua famiglia. Poco dopo la nascita di Mia, Daniela ha subito un grave ictus e un’embolia che l’hanno portata in coma. La moglie di Cesare Bocci è così rimasta in coma per 20 giorni in seguito ai quali è stata ricoverata due mesi in neurologia e, successivamente, ha seguito un lungo percorso di riabilitazione.

Marilyn ha gli occhi neri, Rai 1/ Commedia agrodolce con Miriam Leone, oggi, mercoledì 1 novembre 2023

Con forza e coraggio, Daniela Spada non si è mai arresa e, dopo un lungo percorso, è riuscita a riprendersi e, insieme al marito Cesare Bocci, ha raccontato la propria storia nel libro “Pesce d’Aprile, lo scherzo del destino che ci ha reso più forti”. Daniela, inoltre, ha una grande passione per la cucina a cui oggi si dedica.

Vittorio Garrone, Eddy Martens e Maelle: compagno, ex marito e figlia Antonella Clerici/ Tradimento, nozze e…

Le parole di Cesare Bocci

Negli ultimi anni, Cesare Bocci ha parlato spesso della battaglia portata avanti insieme alla moglie Daniela. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Domenica In, nel 2019, la coppia ha raccontato tutte le difficoltà affrontate e che ancora affrontano insieme. “Essere disabile non è facile, è difficilissimo – le parole di Daniela -. Ci sono persone che stanno sulla sedia a rotelle, che hanno problemi enormi e che vanno aiutati”.

“Collaboriamo con associazioni per disabili. Daniela è una disabile, perché continua ad avere problemi – ha detto Cesare Bocci -. Dal momento che sono un personaggio dello spettacolo abbiamo capito che potevamo raccontare questa storia, per far capire che se Daniela è qui è perché ha voluto combattere per rialzarsi. Dobbiamo pensare che possiamo fare tanto con pochissimo”.

Antonella Clerici/ "Ho cambiato vita per amore. Il ritorno in Tv al mezzogiorno? Fu Coletta a dirmi che…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA