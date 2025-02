Cesare Bocci, straordinario attore che ha fatto incetta di ruoli di successo nella sua lunga carriera nel mondo del cinema, cominciata circa 25 anni fa con “Il Commissario Montalbano”, è sposato con Daniela Spada. I due stanno insieme da tantissimi anni, ben prima che lui ottenesse l’enorme successo che ha avuto negli anni successivi. Il loro rapporto è cominciato infatti nel 1993 ma il matrimonio è arrivato solamente molto più avanti, quasi trent’anni dopo, nel 2022. I due hanno insieme una figlia, Mia, nata nel 2000. Proprio dopo la nascita della bambina, oggi una donna, Daniela è stata colpita da un’embolia post-parto: dopo venti giorni di coma si è risvegliata, dovendo però affrontare una lunga riabilitazione durata anni.

Dopo l’embolia, Daniela Spada, la moglie di Cesare Bocci, non ha potuto viversi sua figlia come avrebbe dovuto e voluto. Non poteva infatti allattarla né prenderla in braccio: a lungo non ha potuto muoversi ma grazie alla riabilitazione e all’amore della famiglia, è tornata ad una vita normale. Cesare Bocci ha aiutato Daniela nel lungo percorso, curandosi di lei e della piccola Mia appena nata. “Se sei innamorato di una persona e lei sta in difficoltà, lo fai. È la donna che ami” ha raccontato in un’intervista con Caterina Balivo.

Chi è Daniela Spada, la moglie di Cesare Bocci: “Il tumore dopo l’ictus…”

Anni dopo l’embolia che ha costretto Daniela Spada a vivere i primi anni di sua figlia Mia in maniera limitata, la donna ha dovuto affrontare anche un cancro al seno. Mia all’epoca aveva otto anni e Daniela ha avuto al suo fianco sia Cesare che la figlia, ormai una signorina. Per l’attore, la moglie “ha avuto lo spirito di considerarlo una stupidaggine rispetto all’ictus”. I due si sono sposati nel 2022, in riva al mare. Oggi Daniela è una food blogger e pasticciera molto amata.