Daniela Spada e Mia, moglie e figlia Cesare Bocci/ Chi sono? La terribile malattia

Daniela Spada e Mia sono rispettivamente la moglie e la figlia dell’attore Cesare Bocci. Quest’ultimo torna protagonista stasera, 5 gennaio 2021, su Canale 5 dove a partire dalle ore 21.20 vedremo Viaggio nella Grande Bellezza – Venezia. Cesare ha conosciuto la sua attuale moglie nell’ormai lontano 1993 e insieme hanno affrontato tante cose sia belle che molto complicate. Nel 2000 la coppia ha avuto una splendida bambina che ha deciso di chiamare Mia Bocci. Di lei però si sa davvero molto poco se non solo che è nata il 26 marzo e che quindi è del segno zodiacale dell’Ariete. La coppia ha deciso di non parlare molto della bimba per tutelarla dai fari dei media. Sicuramente i due hanno avuto la forza di superare tutte le difficoltà che la vita gli ha messo davanti grazie anche a questa splendida bambina.

Cesare Bocci, la malattia della moglie Daniela Spada

Non è stata facile la vita per la moglie di Cesare Bocci, Daniela Spada. La donna infatti ha dovuto affrontare dei momenti molto complicati. Nel 2000, a pochi giorni dal parto della figlia Mia, la donna è stata colpita da un ictus e da un’embolia che l’hanno tenuta per venti giorni in coma. Cesare è stato straordinario, rimanedole accanto per tutto il tempo della degenza. Lo stesso attore anni dopo ha rivelato anche che la moglie qualche anno dopo quella tragedia ha dovuto affrontare anche un tumore al seno. Bocci ne ha sempre rimarcato la forza mentale e fisica che le hanno permesso di affrontare queste due terribili battaglie.



