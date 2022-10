Daniela Spada e Mia, moglie e figlia Cesare Bocci/ “La nostra battaglia non è finita”

Daniela Spada e Mia, la moglie e la figlia di Cesare Bocci, i due grandi amori dell’attore

Daniela Spada e Mia sono la moglie e la figlia del celebre attore Cesare Bocci, noto al grande pubblico per aver interpretato Mimì Augello, vice del commissario Montalbano, l’iconico personaggio nato dalla penna di Andrea Camilleri e interpretato da Nicola Zingaretti. Al di là della sua carriera nel mondo della tv e del cinema, Cesare Bocci ha fatto battere il cuore del pubblico per la sua intensa e toccante storia d’amore con la sua dolce metà Daniela Spada.

Sette anni dopo il matrimonio, nel 2000, quando la figlia Mia aveva solo una settimana di vita, la donna viene colpita da un ictus e il neurologo le prospetta scenari inquietanti. “E invece sono qui e non solo cammino, ma cerco di ballare un valzer”, raccontò in un’ospitata a Ballando con le Stelle, dove il marito gareggiò come concorrente nell’edizione 2018.

Daniela Spada e la battaglia contro la malattia: “non è ancora finita”

“La nostra battaglia non è finita, lei ha ancora diversi problemi, però la vita se l’è riconquistata. Durante la riabilitazione si è appassionata alla cucina, poi ha frequentato una scuola professionale e fondato un’associazione. Ultimamente sta collaborando con un istituto che si occupa di ragazzi con disagi mentali, insegna loro a preparare qualche piatto molto semplice”, ha raccontato recentemente Cesare Bocci a proposito della malattia della moglie, in un’intervista a Donna Moderna. Sulla battaglia di Daniela, la coppia ha scritto un libro toccante e che invita a non mollare, intitolato Pesce d’aprile.

