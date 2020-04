Daniela Spada, moglie Cesare Bocci/ Da graphic designer a food blogger

Pubblicità

Daniela Spada, moglie di Cesare Bocci, deve la sua notorietà alla carriera del marito nel mondo della cinematografia. Daniela Spada, infatti, è la dolce metà del popolare attore che interpreta nella fiction Rai de Il Commissario Montalbano, Mimì Augello. La compagna di Bocci non è collegata in alcun modo al settore della recitazione e dello spettacolo, anche se in diverse occasioni è stata ospite in televisione per raccontare alcuni problemi di salute accusati dopo la nascita della figlia. Daniela Spada è una donna coraggiosa, forte, con un carattere romantico e dolce. Il rapporto con Cesare Bocci va a gonfie vele dopo diversi anni, la sintonia tra i due è massima, così come l’unione e la fiducia reciproca. Nella giornata di oggi, domenica 26 aprile 2020, il marito di Daniela, Cesare Bocci, sarà ospite nel programma della Fialdini ‘Da Noi a ruota libera’.

Daniela Spada, da graphic designer a food blogger

Grazie ad alcune interviste rilasciate dal marito di Daniela Spada, Cesare Bocci, abbiamo appreso che la compagna dell’attore aveva cominciato a lavorare come graphic designer fin da giovanissimo, per poi dedicarsi ad altro negli anni seguenti. A causa di alcuni problemi personali, infatti, Daniela Spada ha abbandonato il lavoro. Nel suo periodo di inattività si è appassionata ai fornelli, così ha deciso di aprire un blog tematico e pubblicare esclusivamente ricette golose. Per dare un senso ed una struttura professionale alla sua passione, Daniela Spada ha deciso di conseguire un diploma di cucina ed uno di pasticceria. Nel 2015 ha persino aperto una scuola di cucina, fino a riprendere in mano il vecchio lavoro di designer.



