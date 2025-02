Daniela Spada è la moglie di Cesare Bocci, il celebre attore che ha recitato in tantissimi serie di successo tra cui una menzione particolare merita sicuramente “Il Commissario Montalbano”. Daniela non è solo la moglie dell’attore e vincitore del dance show “Ballando con le Stelle”, visto che è una food blogger di successo che si occupa del progetto food blogging Cucina Amor mio. I due sono molto innamorati e dalla loro unione è nata anche una figlia di nome Mia a cui sono legatissimi. Purtroppo la loro vita di coppia è stata segnata dalla malattia: un ictus improvviso che ha costretto Daniela a 20 giorni di coma e lunghi mesi di riabilitazione. Proprio l’attore in diverse occasioni ha parlato della malattia della moglie e della lunga lotta che i due hanno condiviso insieme.

Cesare Bocci/ Dal teatro al ruolo di Mimì Augello nel Commissario Montalbano "mi ha dato popolarità"

“Quando Dany è stata male abbiamo lottato insieme” – ha detto Cesare Bocci che ha sottolineato come con la forza del loro amore hanno lottato per tornare a vivere. Proprio negli studi di Verissimo, l’attore ha sottolineato la forza d’animo e il coraggio della moglie Daniela che è stata un esempio per lui.

Cesare Bocci, confessione toccante: "Ho fatto piangere Andrea Camilleri"/ "Ho fatto il manichino vivente"

Daniela Spada, la moglie di Cesare Bocci: come sta dopo la malattia?

La lotta di Daniela Spada, la moglie di Cesare Bocci, contro la malattia non è stata semplice; anzi proprio l’attore de Il Commissario Montalbano ha precisato come ancora oggi ci siano tante cose da sistemare. “Ancora continuiamo a lottare” – ha confessato l’attore pronto a raggiungere nuovi obiettivi con la moglie e donna della sua vita mosso dalla consapevolezza e dal desiderio che c’è sempre qualcosa di nuovo e meraviglioso da vivere e condividere.

Come sta oggi Daniela Spada dopo la malattia? La moglie di Daniele Bocci continua la sua battaglia, ma non ha mai smesso di inseguire i suoi sogni. Dopo aver abbandonato il lavoro da grafica, si occupa di cucina e di un progetto di food blogging legato ad una associazione. Non solo ha aperto anche una scuola di cucina diventando una chef professionista.