Daniela Spada, moglie Cesare Bocci/ “Un ictus dopo il parto stava per ucciderla”

Daniela Spada: il drammatico racconto

Sono state ore concitate quelle che, per fortuna, Daniela Spada, moglie di Cesare Bocci, può ancora raccontare. Lei e il marito sono stati spesso ospiti in tv, soprattutto a Domenica In o Vieni da Me, per raccontare il loro amore ma, soprattutto, i momenti drammatici che hanno seguito quelli magnifici della nascita della loro bambina. Ma cosa è successo? All’epoca del parto, trascorsi cinque giorni in ospedale, la moglie Daniela tornò a casa con la loro bambina ma la mattina dopo, durante l’allattamento, ha accusato un fortissimo mal di testa ed è svenuta ma quando l’ha portata in ospedale è successo di tutto visto che ha “trovato lo stro*zo” di turno che ha preso tutto alla leggera dichiarando che la donna aveva avuto solo una crisi di nervi forse perché aveva litigato proprio con il marito.

Solo due ore dopo arrivò la diagnosi dell’ictus, un ritardo che poteva costarle la vita: “Lì ci si è aperto un mondo di belle cose e brutte cose. Abbiamo un sistema sanitario eccezionale, ma è fatto di uomini e gli uomini non sono perfetti. Ci sono medici straordinari, purtroppo quel giorno abbiamo beccato lo stron** di turno.. Quando si tratta di ictus il tempo è fondamentale“.

Daniela Spada e Cesare Bocci: l‘ictus e la loro rinascita

Il risultato? Daniela Spada, moglie di Cesare Bocci, ha lottato con le unghie e con i denti ma adesso è di fatto disabile visto che continua ad avere problemi. La loro storia ha tratto forza e coraggio da questa situazione e lui stesso, in un’intervista a Superguidatv, ha spiegato di ammirare la moglie: La nostra è una storia d’amore e di coraggio. Mai avrei pensato di dover affrontare una situazione del genere soprattutto dopo la nascita di nostra figlia”. Daniela Spada e l’attore si sono conosciuti nel 1993 e sette anni dopo è arrivato l’ictus dopo la nascita di Mia, anni dopo ancora è arrivato il tumore al seno con cui ha dovuto fare i conti raccogliendo ancora la sua forza sempre al fianco del marito che non fa altro che adorarla.



