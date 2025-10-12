Daniela Spada, moglie di Cesare Bocci, chi è e come sta? Una grave patologia dopo la gravidanza, dopo un tumore qualche anno più tardi

Daniela Spada, moglie di Cesare Bocci, è la donna alla quale è legato ormai dal 1993. Un amore profondo e sentito il loro, che stanno insieme praticamente da sempre nonostante il matrimonio sia arrivato solamente qualche anno più avanti, nel 2022. In passato la moglie di Cesare Bocci ha dovuto fare i conti con una serie di problemi che sono sopraggiunti dopo la gravidanza e la nascita della figlia Mia.

L’attore, infatti, è diventato papà nel 2000, ma dopo il parto della loro prima e unica figlia, Daniela ha avuto una serie di problemi non da poco, che ne hanno condizionato la vita. La moglie di Cesare Bocci ha avuto nell’immediato un’embolia post-parto ed è rimasta in coma per venti giorni. Un periodo terribile per l’attore, che si è trovato a dover sostenere il peso della malattia improvvisa della moglie e dei primi e delicati giorni di vita della figlia, che a lungo non ha avuto il calore della mamma, che ha dovuto affrontare una lunghissima riabilitazione.

Daniela Spada, moglie di Cesare Bocci: la battaglia contro il tumore

Daniela Spada, la moglie di Cesare Bocci, più avanti ha raccontato del calvario vissuto durante quei mesi dopo la nascita di Mia: “Nelle mie condizioni non potevo prendere mia figlia in braccio, cambiarla, consolarla, darle il latte”. Dunque, a lungo la donna non è riuscita ad essere la mamma che avrebbe sognato di diventare per Mia, che è stata affidata alle sole cure del papà e delle persone a loro vicine. Una grande preoccupazione quella della salute.

Alcuni anni dopo la nascita di Mia e i problemi di salute di Daniela, la moglie di Cesare Bocci ha dovuto affrontare anche un altro problema non da poco. La donna ha avuto affrontare infatti anche un tumore, che l’ha costretta ad una nuova battaglia, che fortunatamente è riuscita a superare, anche grazie alla figlia Mia e al marito.

