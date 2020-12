Daniela Spada, moglie di Cesare Bocci/ Dalla malattia alla rinascita: “Lei è…”

Un amore solido, che ne ha viste e vissute tante ma è sempre rimasto in piedi. È questa la storia d’amore che ha come protagonisti Cesare Bocci e sua moglie Daniela Spada. Lui famoso e apprezzato attore, lei donna forte che preferisce rimanere lontana dai riflettori. Sul suo profilo Instagram tante foto di momenti della sua vita, alcune di se stessa tra le braccia del suo compagno di vita. Foto di una coppia ‘normale’, che nulla sembra avere a che fare con il mondo dello spettacolo. E certamente questa sera Daniela e Cesare guarderanno insieme in Tv “Viaggio nella grande bellezza”, il programma di Canale 5 che, attraverso le parole di Bocci, ci porta nei posti più belli e talvolta anche nascosti della nostra splendida Italia.

Cesare Bocci e Daniela Spada, storia di amore e coraggio

La storia di Cesare Bocci e Daniela Spada è caratterizzata da un grande amore che ha portato, nel 2000, alla nascita della loro figlia Mia. È però una storia di coraggio e forza. Subito dopo il parto la donna è stata infatti colpita da un gravissimo ictus ed è rimasta in coma per circa 20 giorni. Un periodo buio, molto complicato per entrambi che, però, con grande forza e coraggio sono riusciti a superare. Il compagno, Cesare, è stato un punto fondamentale per la rinascita della donna, oggi rimessasi completamente. La loro vita scorre serena, tra un impegno lavorativo e quotidiani momenti trascorsi in famiglia. Una relazione dunque solida, basata sul supporto reciproco.



