Daniela Spada, moglie di Cesare Bocci/ “Un ictus e un’embolia dopo il parto di Mia..”

Cesare Bocci non ha bisogno di presentazioni visto che è uno dei volti noti de Il Commissario Montalbano, ma chi lo segue conosce bene anche la moglie, Daniela Spada. Non è la prima volta che i due sono stati ospiti in tv e soprattutto per raccontare di un passaggio molto delicato della loro vita insieme. Daniela Spada ha conosciuto Cesare nel 1993 ma solo sette anni dopo hanno dato vita alla loro famiglia con un viaggio a Santo Domingo in cui hanno concepito la loro bambina, Mia ma poi tutto è cambiato. Proprio il momento più felice, quello della nascita della bambina, ha lasciato l’amaro in bocca ad entrambi visto che dopo il parto Daniela è stata colpita da un ictus e da una embolia: “Dopo i 9 mesi pieni, è stato un parto atroce. Dopo che è nata Mia sono stata in ospedale per 3 giorni, poi torniamo a casa con la bambina. Il giorno dopo io allatto, stavo nella stanza da letto, e mentre allattavo ho avuto l’ictus e l’emoblia post parto“.

DANIELA SPADA DALL’EMBOLIA POST PARTO ALLA DISABILITA’

Il loro racconto continua poi dicendo: “Secondo me in ospedale ci sono uomini straordinari ma quel giorno lì abbiamo beccato lo str**** di turno che prende il suo ictus per una crisi di nervi di una signora che ha appena partorito. Abbiamo litigato e l’ho mandato a quel paese. Poi fortunatamente è arrivata una dottoressa brava“. Per fortuna Daniela Spada si è salvata e ha potuto crescere la sua bambina ma ha riportato una serie di problemi motori che l’hanno spinta a collaborare con alcune associazioni: “Da anni collaboriamo con associazioni per disabili…essendo una storia di rinascita e d’amore poteva trasmettere un messaggio: che se Daniela è qui è perché ha voluto veramente combattere e rialzarsi“. Proprio la moglie ha preso parte anche ad una puntata di Ballando con le stelle al fianco di Cesare Bocci: “Mi avevano detto che non avrei più camminato e invece…”.



