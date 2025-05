E’ morta Daniela Strazzullo, la 31enne che era stata colpita alla testa da un colpo d’arma da fuoco, sparato dalla sua compagna, Ilaria Capezzuto. L’episodio, come ricorda il Corriere della Sera, era avvenuto due giorni fa, una vicenda accaduta in quel di Volla, vicino a Napoli, teatro appunto di questo efferato, ormai si può dire, omicidio-suicidio. Nella giornata di martedì scorso, 20 maggio 2025, i carabinieri erano intervenuti dopo che avevano ricevuto una segnalazione: arrivati sul posto si sono trovati di fronte una scena agghiacciante.

In una vettura, un B-SUV modello Renault Captur, vi era una donna, appunto Daniela Strazzullo, riversa sul volante e con una gravissima ferita alla testa. Era ancora viva, respirava a fatica, mentre più avanti, fuori dall’auto, si trovava Ilaria Capezzuto, la 34enne di cui sopra, per terra, senza vita in una pozza di sangue. Vicino al cadavere l’arma utilizzata per sparare alla compagna e poi per uccidersi: subito i militari dell’Arma hanno capito che si trattava di un caso di omicidio-suicidio. Daniela Strazzullo era stata soccorsa in condizioni disperate e portata poi d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale più vicino, ma proprio in queste ore, come i sanitari temevano, ha esalato l’ultimo respiro: troppo grave la ferita alla testa causata dallo sparo, alla fine non ce l’ha fatta.

MORTE DANIELA STRAZZULLO, COSA E’ ACCADUTO CON ILARIA CAPEZZUTO

Ma cosa è accaduto? Le forze dell’ordine hanno ricostruito la terribile vicenda, arrivando alla conclusione che Ilaria Capezzuto, legata sentimentalmente a Daniela Strazzullo, abbia sparato in auto alla sua compagna, dopo di che, qualche minuto dopo e mentre la stessa era fuori dalla vettura, ha rivolto l’arma a se stessa, una pistola calibro 9 (tra l’altro detenuta illegalmente), per poi fare fuoco. La motivazione va ritrovata molto probabilmente in una crisi sentimentale fra le due, forze la 31enne voleva lasciare la 34enne, di conseguenza quest’ultima non accettava la fine del loro amore e l’ha uccisa per poi ammazzarsi.

Resta un omicidio ovviamente premeditato, visto che la Capezzuto si sarebbe presentata all’appuntamento con un’arma, ma in ogni caso toccherà agli inquirenti ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Inizialmente si era presa in considerazione la possibilità di un regolamento di conti, o di un agguato, ma alla fine la verità era come sembrava, un “semplice” caso di omicidio-suicidio maturato in un ambito famigliare. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, entrambe avevano dei “precedenti”: Daniela Strazzullo era stata accusata di aggressione alle forze dell’ordine durante una ispezione al lido abusivo gestito dalla famiglia, poi assolta dalle accuse, mentre la Capezzuto aveva dei piccoli precedenti: lascia un figlio minorenne.

MORTE DANIELA STRAZZULLO, TENSIONE IN OSPEDALE

Stando a quanto riferisce il quotidiano di via Solferino, ci sarebbero stati dei momenti di tensione stamane presso l’ospedale dove la 31enne era ricoverata da circa 48 ore, il nosocomio del Mare, visto che i parenti e gli amici si sono radunati in attesa di avere buone notizie, ma alla fine è arrivata la tragica nuova del decesso e non avrebbero reagito bene. In ogni caso non si sarebbero verificati dei disordini eccessivi e la situazione sarebbe tornata quasi subito alla normalità. Da segnalare che le indagini proseguono, con l’autopsia disposta sul cadavere di Ilaria Capezzutto, da cui si capirà con esattezza come sia morta, ed inoltre l’auto dove è stata trovata in agonia la Strazzullo, la Renault Captur di sopra, è stata sequestrata.

Anche l’arma utilizzata molto probabilmente per l’omicidio suicidio è finita nelle mani degli inquirenti, e da una sua analisi si capirà se eventualmente sia collegata ad altri crimini. Come ricorda il Corriere della Sera, chi indaga non vuole tralasciare nulla, a cominciare da capire cosa sia successo alla coppia prima che avvenisse questo tragico fatto di cronaca: molto probabilmente le due stavano attraversando una crisi e si è arrivati a questo epilogo drammatico.