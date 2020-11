Daniela, Uomini e Donne/ Doppio bacio con Riccardo e Saul: “Voglio vedere…”

Daniela, al centro dello studio di Uomini e Donne, si confronta con Riccardo, giunto in trasmissione esclusivamente per conoscerlo e con Saul, un cavaliere che era presente nel parterre e per il quale la dama prova un interesse. “Sono uscita a pranzo con Saul e c’è stato un bacio. Poi sono uscita a cena con Riccardo e c’è stato un bacio”, ha svelato Daniela. “Voglio vedere se c’è realmente interesse da parte di entrambi”, aggiunge la dama che non è totalmente felice della reazione pacata dei due cavalieri. Riccardo, inizialmente, dice: “Le ho detto di non dirmi ciò che le succede perchè mi piace e voglio andare avanti indipendentemente da quello che le succede”, per poi aggiungere di non essere tranquillo, ma di non essere nella condizioni di poterle fare delle scenate di gelosia.

DANIELA DELUSA DI SAUL: “NON MI FIDO TOTALMENTE DI LUI”

Saul appare più deluso dal bacio tra Daniela e Riccardo. “Lei mi ha chiamata ieri dopo la cena e pensavo che fosse andato male l’appuntamento credendo che lei avesse avuto un pensiero carino nei miei confronti. Tra noi il bacio è arrivato dopo un momento d’allontanamento ed è stato un bacio molto bello. ei mi piace, soprattutto, mentalmente. Non le ho dato l’escusiva, ma in questo momento è la dama con cui voglio approfondire la conoscenza”, spiega Saul che aggiunge che, tra le dame del parterre, acceterebbe il numero di Giulia. Daniela appare abbastanza titubante. “Non mi fido totalmente di lui e dell’interesse nei miei confronti”, ammette la dama che non vuole precludersi la possibilità di conoscere altre persone.



