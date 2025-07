Una vita dedicata alla musica, senza pensare troppo al resto. Nel privato di Lucio Dalla, comunque, non sono mancati gli amori, anche se il cantautore bolognese ha sempre preferito tenere questa parte della sua vita lontana dai riflettori. Lucio Dalla non si è mai sposato: ha avuto però delle storie d’amore importanti, come quella con Daniela Venturi, che ha amato tra la fine degli anni ’80 e quella degli anni ’90. Una relazione significativa la loro, della quale si è però parlato molto poco, anche per volontà dei diretti interessati. A parlare di questo amore, che non ha mai fatto discutere molto perché vissuto lontano da occhi indiscreti, è stata poi proprio la ex compagna di Lucio Dalla, Daniela.

“Lucio entrò incuriosito insieme a un nostro amico nel mio studio di restauro di opere d’arte ad Urbino: appena ci vedemmo fu colpo di fulmine” ha raccontato al Resto del Carlino. Dopo il primo appuntamento fissato per la stessa sera, i due vissero una storia d’amore importante: “Eravamo felici, ci scambiammo il primo bacio puro e pulito. E non ci siamo più lasciati”. Da quel momento nacque la loro storia, iniziata con “un bacio puro ma pieno di passione”.

Compagna di Lucio Dalla, il toccante ricordo di Daniela Venturi

Questa relazione, iniziata grazie alla comune passione per l’arte, iniziò tra appuntamenti all’aperto e una conoscenza reciproca. Furono momenti bellissimi per Daniela Venturi, che nell’intervista ha descritto il celebre cantante come un ‘uomo meraviglioso’. La loro storia d’amore durò, però, fino al 1997.

La fine della relazione non scalfì però il grande affetto tra i due, che mantennero un bel rapporto d’amicizia, con lettere e telefonate. Tanto che, dopo la morte di Lucio Dalla, Daniela Venturi ne fu devastata: “Furono anni davvero difficili, questo l’evento mi devastò” ha raccontato la ex compagna di Lucio Dalla.

