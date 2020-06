Daniela Zanardi, moglie Alex Zanardi/ Ore di paura per l’incidente al campione

Sono momenti di grande ansia per Daniela, la moglie di Alex Zanardi. Il campione, come fa sapere l’Ansa, è rimasto coinvolto in un incidente nel Senese durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, con atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. I due sono legatissimi ormai da anni, tanto che lui più volte ha dichiarato di essere “un uomo davvero fortunato” per averla al suo fianco. Daniele infatti è stata sempre accanto ad Alex Zanardi, anche quando ha dovuto affrontare quell’incidente che gli ha portato via le gambe. “quando mi sono risvegliato è stata mia moglie Daniela ad informarmi della situazione. Io ho solo chiesto: ‘Sono ancora in pericolo di vita? No? Bene, affronteremo tutto. Ora sono stanco e voglio dormire”, ha raccontato qualche tempo fa Zanardi.

Alex Zanardi e Daniela, un amore che non conosce crisi

Alex Zanardi e Daniela sono innamoratissimi. La coppia si è sposata dal 1996 e mai hanno conosciuto un momento di crisi, nemmeno nei momenti più drammatici. Il loro primo incontro risale a quando Zanardi correva anche in Kart e in F3. Da allora è stato un crescendo di emozioni: Alex e Daniele hanno poi avuto un figlio, Niccolò. Su sua moglie, Alex ha dichiarato: “quando l’ho conosciuta, aveva incarichi manageriali nel mondo automobilistico, la ha lasciato quando sono andato a correre in America e oggi fa la mia manager”. E oggi, quei due ragazzi, sono ancora insieme, pronti ad affrontare l’ennesima difficoltà che la vita ha purtroppo per loro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA