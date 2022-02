Daniela, zia Soleil Sorge/ Lettera al GF Vip e nuovo attacco ad Alex e Delia?

Non mancheranno sorprese nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 e una di queste sarà per Soleil Sorge. Alfonso Signorini ha annunciato ad inizio puntata l’arrivo di una lettera da parte di Daniela, la zia di Soleil che abbiamo già visto al Grande Fratello Vip quando ha accompagnato il cagnolino della nipote, Simba, per una sorpresa. Questa sera non sembra sarà fuori dalla porta rossa ma pare le abbia scritto una lunga lettera, probabilmente spinta dalle vicende delle ultime settimane. Il ritorno di Alex Belli nella Casa ha visto Soleil in difficoltà e spesso in lacrime ma soprattutto, ‘messa in mezzo’, secondo quanto la stessa zia di Soleil ha voluto sottolineare in un post contro la coppia.

Soleil spiazzata "Delia Duran, c'è o ci fa?"/ "Sta cercando di creare zizzania…"

Soleil Sorge, lettera dalla zia Daniela al Grande Fratello Vip?

È probabilmente per risollevare il morale di Soleil Sorge e lanciare una stoccata ad Alex Belli e Delia Duran che Daniela, la zia dell’influencer, ha scritto una lettera fatta recapitare al Grande Fratello Vip. D’altronde proprio lei sui social ha così attaccato la coppia: “Facile fare terrorismo su una ragazza di 27 anni braccata da due avvoltoi assetati, tra cui un uomo di 40 anni che si lega alle donne per affermare il suo piccolo ego! Sole non è impeccabile, ma non è di certo complice di un tale teatrino che fa gola allo show. #belliritirati”.

