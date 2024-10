L’amore della sua vita sarebbe sempre Mike Bongiorno, su questo Daniela Zuccoli – moglie del compianto conduttore – sarà sicuramente d’accordo. Dal ‘72 fino agli ultimi attimi di vita hanno condiviso la quotidianità, la professione e soprattutto la costruzione di una splendida famiglia. Ma nonostante il dolore, la ferita per una perdita così importante, è giusto lasciare che la propria vita vada avanti. “Non ho chiuso la porta dei sentimenti, degli interessi, della curiosità”, queste le parole di Daniela Zuccoli alcuni anni fa quando, fotografata dal settimanale Chi, confessò seppur in maniera sibillina di essere pronta ad un nuovo amore. Gli scatti la immortalavano in attimi di tenerezza con il suo nuovo compagno, Elio. Insieme condividono ora la quotidianità con grande discrezione, evitando che le chiacchiere di gossip entrino di prepotenza nella loro vita.

Ma come si sono conosciuti Daniela Zuccoli e il compagno Elio? Come anticipato, la moglie di Mike Bongiorno ha scelto la linea della privacy e sono davvero poche le curiosità che riguardano la coppia. Per ricostruire il primo incontro e la genesi del loro rapporto possiamo prendere come spunto le parole della donna rilasciate alcuni anni fa. Al settimanale Chi aveva infatti spiegato il suo percorso di vita dopo la scomparsa del conduttore, prima appunto di dedicarsi nuovamente all’amore. “Sono passati anni da quando Mike non c’è più, i primi due anni non uscivo di casa nemmeno per comprare un paio di scarpe”.

Dopo il dolore, la rinascita: “Poi ho iniziato a fare viaggi, a vedere amici, perchè questa è la vita”. Immaginiamo che proprio così Daniela Zuccoli e il compagno Elio si siano conosciuti; prendendo nuovamente in mano la propria vita e senza precludersi la bellezza delle emozioni. La sua scelta di riaprire le porte all’amore nulla toglie alla splendida storia d’amore con Mike Bongiorno che, nel suo cuore, avrà sempre un posto speciale.