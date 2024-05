Daniela Zuccoli, moglie di Mike Bongiorno: “Quando è morto ero accanto a lui”/ “Mi amava tanto…”

Daniela Zuccoli ha vissuto un’intera vita al fianco di Mike Bongiorno; maestro indiscusso della televisione italiana ma che nel privato ha rappresentato per lei il pilastro sul quale poggiare gioie, soddisfazioni e anche sofferenze; sempre all’insegna dell’amore. Mentre si avvicina il giorno del centenario del conduttore, sua moglie Daniela Zuccoli ha rilasciato un’intensa intervista per il Corriere della Sera dove ha ripercorso non solo la bellezza del loro rapporto ma anche gli ultimi momenti di vita di Mike Bongiorno.

Mike Bongiorno, com’è morto e chi è la moglie Daniela Zuccoli/ L’infarto e il ‘caso’ di trafugamento

“Ero proprio una ragazzina all’inizio, poi sono diventata una donna che lui rispettava e stimava. Gli ultimi tempi mi diceva: ‘Sei il bastone della mia vecchiaia’…”. Queste le parole di Daniela Zuccoli – moglie di Mike Bongiorno – nel ricordare nell’intervista per il quotidiano, come riporta Il Fatto Quotidiano, gli albori della loro relazione. Chiaramente, in un rapporto così longevo e duraturo, non potevano mancare i momenti di difficoltà: “Lui non c’era mai, ci siamo un po’ allontanati; succede che si sbagli, ma io non avrei ma potuto vivere senza di lui”.

La Ruota della Fortuna: cos'è, come funziona il gioco e le vallette/ Storia del game show di Mike Bongiorno

Mike Bongiorno, gli ultimi giorni di vita con sua moglie Greta Zuccoli: “Stava benissimo, era sano…”

Daniela Zuccoli e Mike Bongiorno hanno superato insieme le divergenze dovute alla differenza d’età e, come raccontato al Corriere della Sera, nonostante avessero due punti di vista spesso differenti sono riusciti a portare avanti il sodalizio proprio in virtù delle rispettive singolarità. “Gli piaceva che si parlasse di lui, adorava le copertine, mentre io non volevo farle. Però lui era genuino: non amava il gossip, non ha mai chiamato fotografi, gli piaceva mostrare la sua famiglia e le sue avventure sportive. E anche ora, da lassù, penso sia contento che si parli tanto di lui”.

Mike Bongiorno: chi è e com'è morto/ La carriera del re del quiz della televisione italiana

Particolarmente toccante il racconto di Daniela Zuccoli – moglie di Mike Bongiorno – a proposito degli ultimi giorni di vita del conduttore. Con la consorte si trovava in vacanza a Montecarlo: “Era di ottimo umore, cantava in macchina. L’8 settembre mi sveglia lui, mi mette i giornali sui cuscini, tenerissimo… Poi mi arriva la foto della piccola Luce sul cellulare: gliela faccio vedere e lui dice: ‘Che bella, sembri tu quando prendi il sole’. Queste sono state le sue ultime parole”. Daniela Zuccoli arriva così al tragico momento del malore: “E’ andato in bagno, ho sentito un tonfo… Mi amava tanto. Lui stava benissimo, aveva 85 anni ed era sano; è morto in piedi, con me vicino. Il meglio che si possa avere nella vita”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA